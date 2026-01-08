Lawina komentarzy pod wpisem reprezentanta Polski. Nie mógł dłużej tego ukrywać
Mateusz Bogusz przeżywa wyjątkowy moment w życiu prywatnym. Pięciokrotny reprezentant Polski, o którego przyszłości klubowej mówi się coraz głośniej, poinformował razem z narzeczoną, że wkrótce po raz pierwszy zostanie ojcem. Zakochani przy okazji zdradzili płeć swojej jeszcze nienarodzonej pociechy.
Mateusz Bogusz od kilku lat konsekwentnie buduje swoją piłkarską markę poza Europą. Pięciokrotny reprezentant Polski, wychowanek Ruchu Chorzów i były zawodnik Leeds United, obecnie występuje w barwach meksykańskiego Cruz Azul. Choć w ostatnim czasie sporo mówi się o jego klubowej przyszłości, 23-letni pomocnik może zaliczyć ostatnie miesiące do wyjątkowo intensywnych - zarówno pod względem sportowym, jak i prywatnym.
Bogusz znajduje się obecnie na pewnym "zakręcie" swojej kariery. Od ponad tygodnia nie bierze udziału w treningach Cruz Azul, co natychmiast uruchomiło spekulacje transferowe. Media informowały, że piłkarz przebywał w Rudzie Śląskiej, a w tle pojawił się temat możliwego powrotu do MLS. Zainteresowanie zawodnikiem ma wykazywać Houston Dynamo, co tylko podgrzało dyskusję wokół dalszych losów Polaka. Pomocnik jest związany z meksykańskim klubem od roku, rozegrał 39 spotkań i zdobył trzy bramki, a wcześniej świętował z Cruz Azul triumf w Lidze Mistrzów CONCACAF.
Mateusz Bogusz wraz z ukochaną ogłosili radosne wieści. Wkrótce zostaną rodzicami
W tym wymagającym okresie reprezentant Polski może jednak liczyć na ogromne wsparcie ukochanej. Wiktoria Wychowska towarzyszy mu od kilku lat, a ich związek w czerwcu 2025 roku wszedł na kolejny etap. Podczas romantycznego wyjazdu na Mykonos piłkarz oświadczył się partnerce, a teraz para przekazała światu kolejną, jeszcze radośniejszą wiadomość. Na początku 2026 roku Wychowska poinformowała w mediach społecznościowych, że spodziewają się dziecka.
"Ona jest w drodze" - napisała na Instagramie narzeczona piłkarza, ujawniając jednocześnie płeć dziecka. Będzie to pierwsza pociecha Mateusza Bogusza i Wiktorii Wychowskiej. Pod wpisem szybko pojawiła się lawina gratulacji, w tym od innych polskich piłkarzy. Ciepłe słowa przesłali między innymi Mateusz Klich oraz Marcin Bułka, a fani nie kryli wzruszenia i radości.