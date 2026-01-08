Mateusz Bogusz od kilku lat konsekwentnie buduje swoją piłkarską markę poza Europą. Pięciokrotny reprezentant Polski, wychowanek Ruchu Chorzów i były zawodnik Leeds United, obecnie występuje w barwach meksykańskiego Cruz Azul. Choć w ostatnim czasie sporo mówi się o jego klubowej przyszłości, 23-letni pomocnik może zaliczyć ostatnie miesiące do wyjątkowo intensywnych - zarówno pod względem sportowym, jak i prywatnym.

Bogusz znajduje się obecnie na pewnym "zakręcie" swojej kariery. Od ponad tygodnia nie bierze udziału w treningach Cruz Azul, co natychmiast uruchomiło spekulacje transferowe. Media informowały, że piłkarz przebywał w Rudzie Śląskiej, a w tle pojawił się temat możliwego powrotu do MLS. Zainteresowanie zawodnikiem ma wykazywać Houston Dynamo, co tylko podgrzało dyskusję wokół dalszych losów Polaka. Pomocnik jest związany z meksykańskim klubem od roku, rozegrał 39 spotkań i zdobył trzy bramki, a wcześniej świętował z Cruz Azul triumf w Lidze Mistrzów CONCACAF.

Mateusz Bogusz wraz z ukochaną ogłosili radosne wieści. Wkrótce zostaną rodzicami

W tym wymagającym okresie reprezentant Polski może jednak liczyć na ogromne wsparcie ukochanej. Wiktoria Wychowska towarzyszy mu od kilku lat, a ich związek w czerwcu 2025 roku wszedł na kolejny etap. Podczas romantycznego wyjazdu na Mykonos piłkarz oświadczył się partnerce, a teraz para przekazała światu kolejną, jeszcze radośniejszą wiadomość. Na początku 2026 roku Wychowska poinformowała w mediach społecznościowych, że spodziewają się dziecka.

"Ona jest w drodze" - napisała na Instagramie narzeczona piłkarza, ujawniając jednocześnie płeć dziecka. Będzie to pierwsza pociecha Mateusza Bogusza i Wiktorii Wychowskiej. Pod wpisem szybko pojawiła się lawina gratulacji, w tym od innych polskich piłkarzy. Ciepłe słowa przesłali między innymi Mateusz Klich oraz Marcin Bułka, a fani nie kryli wzruszenia i radości.

Mateusz Bogusz Grzegorz Wajda East News

Mateusz Bogusz jako piłkarz amerykańskiej MLS miał okazję mierzyć się z Lionelem Messim FREDERIC J. BROWN AFP

Mateusz Bogusz Grzegorz Wajda Reporter