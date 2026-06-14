Lawina komentarzy pod wpisem Lewandowskiej. Kibice zwracają uwagę na jedno

Anna Lewandowska po zakończeniu kariery w karate tradycyjnym zajęła się propagowaniem zdrowego stylu życia. W mediach społecznościowych publikuje głównie wpisy promujące swoje firmy, jednak nie ogranicza się tylko do tego rodzaju contentu i od czasu do czasu chwali się także w sieci nowinkami z życia prywatnego.

Tym razem 37-latka postanowiła zrobić "form check" przed rozpoczęciem lata i pochwaliła się swoją umięśnioną sylwetką. "Drogie lato, jestem gotowa" - napisała trenerka, pokazując się z biało-czerwonym bikini z wisienkami.

Anna Lewandowska pochwaliła się formą Instagram/annalewandowska materiał zewnętrzny

Na reakcję internautów Anna nie musiała długo czekać. Pod wpisem posypały się komplementy. "Wow", "Ale ciało", "Niewiarygodne", "Niesamowita", "Wow! Moja motywacja", "Piękna", "Obłędna forma! Każda linia Twojego ciała to dowód na to, jak pięknie można połączyć siłę z absolutnym wdziękiem i kobiecością. Po prostu bije od Ciebie blask!", "Pozazdrościć takiego brzucha" - zachwycali się w komentarzach.

Anna Lewandowska gotowa na lato, a Robert Lewandowski szuka kolejnego klubu. Kapitan reprezentacji Polski w Chicago

Podczas gdy Anna korzysta ze słonecznej pogody w Hiszpanii, Robert Lewandowski szuka swojego kolejnego klubu. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wywołał niemałe poruszenie w światowych mediach, gdy na krótko po zdobyciu trzeciego mistrzostwa Hiszpanii w FC Barcelona ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wraz z końcem sezonu 2025/2026 przestanie być piłkarzem katalońskiego klubu.

Kiedy najlepsi piłkarze świata zameldowali się w USA, Meksyku i Kanadzie, aby walczyć o mistrzostwo świata, Robert Lewandowski także udał się za ocean, jednak zrobił to po to, aby spotkać się z działaczami Chicago Fire. Klub ten już od jakiegoś czasu pokazuje swoje zainteresowanie polskim snajperem, dlatego też kapitan polskiej kadry zdecydował się odwiedzić USA i zobaczyć stadion oraz centrum treningowe klubu. Ofertami "Lewego" kuszą jednak także inne piłkarskie giganty, w tym m.in. turecki Fenerbahce SK.

"Nie jest zamknięty temat Fenerbahce, ale dzisiaj potrzebują trochę czasu, żeby sporządzić taką ofertę i tak to rozegrać PR-owo, żeby nie wyszło, że biorą spad po obietnicy wyborczej Safiego. Nie jest tak, że Yildirim nie ma przekonania do Lewandowskiego. Chcą to tak obudować komunikatami, żeby za chwilę wyszła naturalna, rynkowa oferta dla Roberta Lewandowskiego" - mówił Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

Anna Lewandowska Lukasz Gdak East News

Anna Lewandowska ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Anna i Robert Lewandowscy Xavier Bonilla/NurPhoto AFP





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