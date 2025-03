Laureat Oscara na meczu rywalki Igi Świątek. Bezcenna reakcja Amerykanki

Associated Press / © 2024 Associated Press

Matthew McConaughey na meczu Jessiki Peguli. Amerykanka się tego nie spodziewała

Rywalizacji pomiędzy Amerykanką a Australijką na korcie przyglądał się znany aktor, Matthew McConaughey. Po pokonaniu Tomljanović Pegula niespodziewanie zwróciła się do gwiazdora Hollywood. "Tego nie było na mojej karcie bingo. Zobaczyłam go jakieś 30 minut przed meczem. Pomyślałam sobie: "Super, teraz muszę wygrać...". Wiem, że on zawsze wspiera wiele wydarzeń sportowych. Zawsze widzę, jak tweetuje o Tommym Paulu, więc może teraz i o mnie wspomni" - stwierdziła z rozbawieniem Amerykanka.