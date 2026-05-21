Łatwogang znów w akcji. Kolejne wyzwanie, zrobi to dla chorego chłopca

Świat na długo zapamięta sceny, do których doszło w polskim internecie pod koniec kwietnia. Wszystko zaczęło się od piosenki Bedoesa i chorej na raka Mai Mecan "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Utwór wykonany przez jednego z najpopularniejszych polskich raperów i młodą podopieczną fundacji Cancer Fighters mocno poruszył influencer w sieci znanego jako "Łatwogang". Zdecydował się on udostępnić w sieci nagranie, na którym zapowiedział, że za każde zostawione pod jego filmikiem serduszko będzie słuchał tej piosenki przez sekundę. Po finalnych wyliczeniach stało się jasne, że influencer utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka) słuchał będzie w zapętleniu przez ponad... dziewięć dni. Wkrótce potem rozpoczął on stream charytatywny, gdzie rozpoczął swój challenge, a przy okazji zbierał fundusze na wsparcie fundacji Cancer Fighters.

Już po kilku dniach stało się jasne, że stream ten przejdzie do historii. Do akcji zapoczątkowanej przez influencera zaczęło bowiem włączać się coraz więcej gwiazd, w tym także polskich sportowców. Swoją cegiełkę dołożyli m.in. Robert Lewandowski i jego żona Anna, Wojciech Szczęsny, Władimir Semurunnij, Artur Szpilka, Jan Bednarek, a także Iga Świątek. Początkowo zbiórka zakończyła się na poziomie 251 mln zł w kwietniu, jednak po podliczeniu wszystkich wpłat ostatecznie licznik przekroczył 282 mln złotych. A to jeszcze nie koniec - w sieci wciąż trwają jeszcze licytacje wyjątkowych ofert i przedmiotów, z których dochód także przekazany zostanie fundacji.

Łatwogang się nie zatrzymuje. Rusza z kolejnym wyzwaniem, tak chce pomóc poważnie choremu ośmiolatkowi

Po kwietniowej akcji "Łatwogang" został okrzyknięty przed wielu rodaków narodowym bohaterem. 24-latek nie miał jednak zamiaru poprzestać na pojedynczej akcji i już po kilku tygodniach powrócił, aby ogłosić bardzo ważną informację. Jak przekazał, jego celem będzie pomoc ośmioletniemu Maksowi, którego dotknęła choroba powodująca zanik mięśni. Aby zwrócić na akcję jak największą uwagę, influencer zdecydował się ruszyć z kolejnym wyzwaniem. Tym razem nie będzie on jednak siedział przed ekranem komputera, a wyjdzie ze swojej kawalerki i... wsiądzie na rower.

"Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dalej mnie lubicie. Kiedy mnie nie było, wpadłem na pewien pomysł. W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo, ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa. Maks to ośmioletni chłopak, którego dotknęła choroba powodująca zanik mięśni w jego organizmie, jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maksa potrzeba aż 12 mln zł. Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 mln przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstanę i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego" - ogłosił. Transmisja wystartuje już w najbliższy piątek, 22 maja, o godzinie 16.00.

