Łatwogang zaapelował do Nawrockiego. Jest reakcja Pałacu Prezydenckiego

Nie od dziś wiadomo, że zjednoczeni Polacy są zdolni do wielkich rzeczy. Doskonale pokazują to ostatnie transmisje charytatywne Piotra "Łatwoganga" Hancke. Popularny influencer najpierw zebrał około 280 mln zł na rzecz fundacji Cancer Fighters, a w ostatni weekend przemierzył całą Polskę na rowerze od Zakopanego aż po Gdańsk, aby wspomóc leczenie dzieci chorych na DMD (Dystrofia mięśniowa Duchenne'a).

Influencerowi udało się domknąć dwie zbiórki na Maksa (12 mln zł) i Adasia (3,5 mln zł), a trzecia, na dwuletniego Wojtusia, została częściowo zabezpieczona przez jego fanów kwotą 6 mln zł w momencie zakończenia transmisji. Kilka dni po zakończeniu akcji w mediach społecznościowych "Łatwoganga" pojawił się natomiast apel do Karola Nawrockiego i rządu, aby ci zastanowili się nad refundacją leczenia dzieci z DMD.

- Niezależnie od wszystkiego nie uda nam się zebrać tych pieniędzy dla wszystkich dzieciaków. (...) Zwracam się do prezydenta i do rządu. Odbyłem pewne rozmowy, które dają mi poczucie, że jest możliwość, że prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki. (...) Prawda jest taka, że lek na DMD na ten moment nie jest refundowany, może byłaby możliwość refundowalności, może są różne możliwości na pomoc. Na pewno rząd, prezydent i wszystkie instytucje byłyby w stanie najlepiej podjąć decyzję - powiedział, zaznaczając przy tym pełną apolityczność.

Rozwiń

Pałac Prezydencki reaguje na apel Łatwoganga

"Fakt" zdecydował się skontaktować w tej sprawie z rzecznikiem prezydenta RP Rafałem Leśkiewiczem. Minister nie krył, że gotowe rozwiązania od dawna już istnieją.

- Prezydent Karol Nawrocki wyszedł z inicjatywą systemowego rozwiązania problemów związanych z finansowaniem leczenia chorób rzadkich, do których należy między innymi dystrofia mięśniowa. Choruje na nią kilkaset dzieci w Polsce. (...) Pan prezydent podpisał 5 grudnia 2025 r. nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym, w której znalazły się rozwiązania zaproponowane przez pana prezydenta, a umożliwiające finansowanie leczenia chorób rzadkich u dzieci i młodzieży - powiedział.

Leśkiewicz zaznaczył jednak, że niezbędna do wdrożenia konkretnych działań jest reakcja rządu, do którego jego zdaniem należy znalezienie odpowiednich środków na terapie chorych dzieci.

- Od kilku miesięcy są więc gotowe mechanizmy finansowania leczenia cierpiących dzieci. Zgodnie z art. 68 Konstytucji RP każdy ma prawo do opieki medycznej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom. W tej sprawie nie może być jakichkolwiek podziałów. Zdrowie dzieci jest najważniejsze. Są gotowe rozwiązania wdrożone dzięki decyzji prezydenta, czas na działanie rządu i znalezienie środków na leczenie - dodał.

Na ten moment szef rządu w osobie Donalda Tuska nie odniósł się w żaden sposób do apelu "Łatwoganga" ani do słów Leśkiewicza. Niewykluczone, że w najbliższym czasie się to zmieni, a Polacy dostaną odpowiedź obydwu stron w głośnej sprawie.

Prezydent Karol Nawrocki GINTS IVUSKANS AFP

Łatwogang uruchomił trzecią zbiórkę w trakcie swojej trasy Beata Zawrzel East News

Łatwogang podczas swojej charytatywnej transmisji na żywo Filip Naumienko/REPORTER Reporter





"Wydarzenia": 45 tysięcy nowych dawców szpiku. Niespodziewany efekt zbiórki Łatwoganga Polsat News