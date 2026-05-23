Łatwogang stracił cierpliwość. Upadek na transmisji. "To jest niebezpieczne"

"Nasz synek ma 8 lat i choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. To choroba, która prowadzi do zaniku wszystkich mięśni w ciele, a w konsekwencji do przedwczesnej śmierci. Jedyną nadzieją na uratowanie naszego dziecka jest terapia genowa, która może zatrzymać DMD" - piszą rodzice Maksymiliana Tockiego.

Jak dodają, przecierali oczy ze wzruszenia, gdy dowiedzieli się, że w akcję zbierania 12 milionów złotych zaangażował się Piotr Hancke, influencer znany pod pseudonimem "Łatwogang", który w kwietniu przeprowadził łącznie 9-dniową transmisję na żywo, która nieoczekiwanie stała się największą jednorazową zbiórką w historii globalnego Internetu. Zebrano ponad 282 miliony złotych dla fundacji Cancer Fighters.

23-latek w piątek o 16:30 wyruszył na rowerze z Zakopanego, a celem jest Gdańsk. Według jego szacunków droga miała zająć 40 godzin, ale po 20 (w południe w sobotę) znajdował się w okolicach Bełchatowa, do końca pozostawało mu 390 kilometrów, za sobą miał już 278,5.

Łatwogang znowu w akcji. Tym razem na rowerze. Niebezpieczne sytuacje

Widzowie "podłączają" się do jego wyzwania, przejeżdżając na swoich rowerach dany kawałek trasy razem z nim. Zaczęło to jednak już rodzić niebezpieczne sytuacje. Doszło nawet do upadku influencera. Stało się to na 252. kilometrze, na terenie gminy Dobryszyce (powiat radomszczański). Młoda osoba jadąca przed nim nagle zwolniła lub niespodziewanie skręciła. Na szczęście nic jej się nie stało, nawet nie upadła.

Hancke stracił cierpliwość i zaapelował o zmniejszenie liczby użytkowników trasy.

Żyję, ale za dużo jest nas na drodze. Słuchajcie, prośba k..., bo będą wypadki. Prośba dla bezpieczeństwa, by już odpuścić jazdę. Zostawmy ze 3-4 osoby, które były od początku, bo będzie wypadek. To jest niebezpieczne

Raz po raz musi się zatrzymywać, by ludzie nie stwarzali zagrożenia. - Prośba do każdego, by jechać w swoją stronę albo w przeciwną. Tu jest z 50 osób, są dzieci, będzie wypadek. Nie mogę jechać, dopóki jest nas tyle - dodał (to słowa z soboty z 13:00).

Już w piątek zwracał się o zachowywanie zdrowego rozsądku. - Prośba dla wszystkich osób, bo ja nie mogę prowadzić tej transmisji robiąc niebezpieczeństwo. Jeżeli będę miał poczucie, że jest zagrożenie, to po prostu będziemy musieli to przerwać. Też nie możemy tego przerwać, bo musimy zebrać dla Maksa, ale będziemy najwyżej stać na trawie i czekać. Tu jest droga, ludzie latają z telefonami, samochody jeżdżą, jest szansa, że ktoś zahaczy się, wpadnie pod samochód i będzie tragedia - mówił.

Piotr "Łatwogang" Hancke

Łatwogang podczas swojej charytatywnej transmisji na żywo

Akcją zainicjowaną przez Łatwoganga żyje cała Polska





