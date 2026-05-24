Łatwogang nie krył wzruszenia. 8-letni Maks postanowił się z nim skontaktować

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Łatwogang wyruszył w podróż z Zakoanego do Gdańska na rowerze i postanowił streamować swój wyczyn, by w ten sposób uzbierać 12 mln zł na leczenie dla 8-letniego Maksa, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Kwota została nawet przekroczona i influencer rozpoczął zbierać na kolejny cel. W międzyczasie postanowił skontaktować się z nim 8-letni Maks. Łatwogang nie krył wzruszenia.

Chłopiec rozmawia z mediami przy mikrofonach, obok młody mężczyzna w kasku i żółtej kamizelce odblaskowej.
Łatwogang uzbierał 12 milionów zł na leczenie 8-letniego MaksaPaweł Murzyn/East News & Beata Zawrzel/REPORTEREast News

Łatwogang pobijał w trakcie tej zbiórki swoje własne rekordy, a przede wszystkim rekord przejechanych na rowerze kilometrów. Okazało się, że jednego z celów nie będzie w stanie spełnić - chodzi o powrót z Gdańska do Zakopanego, również na rowerze. Stwierdził, że nie ma na tyle sił, by móc sobie na to pozwolić.

Olbrzymie problemy Łatwoganga. "Przerosła mnie ta cała sytuacja"

Łatwogang uzbierał 12 milionów złotych

Kolejny sukces Łatwoganga. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się uzbierać 12 milionów złotych na chorującego na dystrofię mięśniową Duchenne'a 8-letniego Maksa. Dzięki temu chłopiec będzie mógł otrzymać "najdroższy lek świata", który ma w założeniu zahamować postęp choroby. Podać go można jedynie do pewnego momentu rozwoju ciała, sprawa była więc niezwykle pilna.

12 milionów udało się przebić podczas wizyty na stacji benzynowej. Razem z Łatwogangiem świętowało sporo fanów - część przejechała z nim sporą część trasy. Ostatecznie influencer otrzymał jeszcze najważniejszą wiadomość z możliwych.

Łatwogang dostał wiadomość od 8-letniego Maksa

8-letni Maks w ramach podziękowań postanowił wysłać swojemu dobroczyńcy wiadomość głosową. Łatwogang nie krył wzruszenia, gdy słuchał pięknych słów szczęśliwego chłopca.

Łatwogang stracił cierpliwość. Upadek na transmisji. "To jest niebezpieczne"

"Piotrek, bardzo ci dziękuję za tę cudowną zbiórkę. Bez ciebie to mogliśmy nawet latami zbierać pieniądze, a wiadomo, że nie podają leku do wieku nastolatka, więc naprawdę dziękuję. Mogę zacytować piosenkę: To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic" - mówił Maks. Łatwogang po osiągnięciu celu się nie zatrzymał i zaczął zbierać pieniądze na kolejny cel - tym razem potrzebował 3,5 miliona złotych na leczenie Adasia.

Zobacz również:

Łatwogang znów w akcji, tak pomoże choremu chłopcu
Sportowe życie

Łatwogang znów w akcji. Kolejne wyzwanie, zrobi to dla chorego chłopca

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Młody mężczyzna z krótkimi włosami trzyma dużą czarną bluzę z nadrukowaną mapą Polski, napisem „12 000 000 zł” oraz napisem „Dla Polska na maksa”, na tle ceglanej ściany.
Łatwogang jedzie przez całą Polskę rowerem aby uzbierać 2 milionów dla MaksiaGrzegorz MomotPAP
mężczyzna siedzący przy biurku z mikrofonem i komputerem w małym, zabałaganionym pokoju, na podłodze i wokół stołu rozsypane kolorowe konfetti, przy ścianie ustawiona lampa studyjna oraz kilka krzeseł
Łatwogang na słynnym zdjęciu z niedzielnego finału zbiórkiFilip NaumienkoReporter


Kto jest odpowiedzialny za kryzys Legii Warszawa? Tomasz Hajto wskazał winnego. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja