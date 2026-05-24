Łatwogang nie krył wzruszenia. 8-letni Maks postanowił się z nim skontaktować

Łatwogang pobijał w trakcie tej zbiórki swoje własne rekordy, a przede wszystkim rekord przejechanych na rowerze kilometrów. Okazało się, że jednego z celów nie będzie w stanie spełnić - chodzi o powrót z Gdańska do Zakopanego, również na rowerze. Stwierdził, że nie ma na tyle sił, by móc sobie na to pozwolić.

Łatwogang uzbierał 12 milionów złotych

Kolejny sukces Łatwoganga. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się uzbierać 12 milionów złotych na chorującego na dystrofię mięśniową Duchenne'a 8-letniego Maksa. Dzięki temu chłopiec będzie mógł otrzymać "najdroższy lek świata", który ma w założeniu zahamować postęp choroby. Podać go można jedynie do pewnego momentu rozwoju ciała, sprawa była więc niezwykle pilna.

12 milionów udało się przebić podczas wizyty na stacji benzynowej. Razem z Łatwogangiem świętowało sporo fanów - część przejechała z nim sporą część trasy. Ostatecznie influencer otrzymał jeszcze najważniejszą wiadomość z możliwych.

Łatwogang dostał wiadomość od 8-letniego Maksa

8-letni Maks w ramach podziękowań postanowił wysłać swojemu dobroczyńcy wiadomość głosową. Łatwogang nie krył wzruszenia, gdy słuchał pięknych słów szczęśliwego chłopca.

"Piotrek, bardzo ci dziękuję za tę cudowną zbiórkę. Bez ciebie to mogliśmy nawet latami zbierać pieniądze, a wiadomo, że nie podają leku do wieku nastolatka, więc naprawdę dziękuję. Mogę zacytować piosenkę: To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic" - mówił Maks. Łatwogang po osiągnięciu celu się nie zatrzymał i zaczął zbierać pieniądze na kolejny cel - tym razem potrzebował 3,5 miliona złotych na leczenie Adasia.

Łatwogang jedzie przez całą Polskę rowerem aby uzbierać 2 milionów dla Maksia

Łatwogang na słynnym zdjęciu z niedzielnego finału zbiórki





