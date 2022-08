Sporo emocji wzbudza nie tylko kariera byłego kolarza, ale również życie prywatne. A to pełne jest uczuciowych wzlotów i upadków. Ma za sobą rozwód z matką trojga jego dzieci, Kristin Richard (2003), i związek z piosenkarką Sheryl Crow , z którą był nawet zaręczony. Na wiosnę 2006 roku planowali ślub, lecz ten ostatecznie nie doszedł do skutku, odwołano go prawie w ostatniej chwili.

Lance Armstrogn i Anna Hansen wzięli ślub! Są zdjęcia. Było "uroczo i delikatnie"

Swoim szczęściem Armstrong podzielił się we wpisie w mediach społecznościowych. Udostępnił kilka zdjęć i napisał: "To był mój najlepszy dzień w życiu. Poślubiłem Annę, miłość mojego życia. To tak wyjątkowe, że mogliśmy mieć nasze dzieci obok. Był to wieczór pełen śmiechu i mnóstwa łez radości". Następnie zwrócił się do świeżo upieczonej żony.