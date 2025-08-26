Lamine Yamal postanowił uciąć spekulacje. Pokazał zdjęcie i potwierdził

Yamal pokazał w ostatnim czasie, że imponuje mu zainteresowanie starszych od niego kobiet. Wcześniej spekulowano o jego wyjeździe z 30-letnia modelką znaną przede wszystkim z portalu OnlyFans. Obawiano się wówczas o wybory dokonywane przez nastolatka.

Lamine Yamal ma nową dziewczynę. Pochwalił się w sieci

Zdaje się, że Lamine Yamal w końcu się "ustatkował". 18-letni zawodnik FC Barcelony był już wcześniej w związku ze swoją rówieśniczką, z którą rozstał się jednak niedługo po wygranym przez Hiszpanię mundialu. Później jego przygody z kobietami stały się jednym z głównych tematów hiszpańskich serwisów plotkarskich.

Zdaje się, że póki co dla piłkarza to koniec poszukiwań wielkiej miłości. W sieci pochwalił się wspólnym zdjęciem z argentyńską raperką Nicki Nicole. Para wspólnie świętowała 25. urodziny artystki. Wcześniej donoszono o ich wspólnych zabawach w klubach i przyłapywano ich na pocałunkach, zdaje się jednak, że ich relacja jest już oficjalna dla świata.

Kim jest Nicki Nicole?

Nicole Denise Cucco - tak naprawdę nazywa się Nicki Nicole. Pochodząca z Sante Fe raperka zaczęła swoją przygodę z profesjonalną muzyką w 2019 roku z numerem "Wapo Traketero", którym zrobiła w Argentynie niemałą furorę.

Jej muzyka przez lata osadziła się na stałe nie tylko w argentyńskich rozgłośniach, ale również w Hiszpanii. Dotychczas wydała cztery płyty i była pierwszym argentyńskim gościem w "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", co spowodowało euforię w jej rodzinnym kraju. Teraz znana będzie nie tylko ze swojej muzyki, ale również relacji z młodym talentem FC Barcelony.

Nicki Nicole i Lamine Yamal Instagram/lamineyamal ESP/Instagram

Lamine Yamal zaskoczył fryzurą Twitter/besoccer_ES, Pierre-Philippe MARCOU AFP

Lamine Yamal i Robert Lewandowski JOSEP LAGO / AFP AFP