Laluna zapowiada kolejne operacje plastyczne. "Tego jest za dużo"

Oprac.: Amanda Gawron

Nie jest wcale tajemnicą, że Laluna jest fanką wszelkiego rodzaju ingerencji w wygląd. Swoją przygodę z operacjami plastycznymi freak fighterka rozpoczęła w 2009 roku i od tej pory przeszła szereg skomplikowanych zabiegów. Choć wcześniej dążyła do powiększania różnych części swojego ciała, teraz zreflektowała się i zamierza... pomniejszych swoją sylwetkę. W podcaście Kozaczka zdradziła powód.

Katarzyna Lirsz to postać, która od lat wzbudza duże emocje w polskim show-biznesie. Szerszej publiczności znana jest przede wszystkim jako Laluna z programu "Królowe życia", gdzie dała się poznać jako barwna i bezkompromisowa osobowość. Fani sportu kojarzą ją jednak także z zupełnie innej strony - jako zawodniczkę freak fightów, która zdecydowała się sprawdzić w oktagonie i zmierzyć z innymi medialnymi postaciami.

Na przestrzeni ostatnich lat Laluna stoczyła kilka głośnych pojedynków w federacjach freak fightowych, budując swoją rozpoznawalność również w świecie sportów walki. W kwietniu miała stanąć do kolejnej walki, tym razem z Marianną Schreiber. Do starcia ostatecznie jednak nie dojdzie. Lirsz zdecydowała się odwołać pojedynek po tym, jak jej rywalka podczas jednej z konferencji prasowych poruszyła kontrowersyjny temat związany z Laluną i jej bliskimi, choć wcześniej obie panie miały ustalić, że nie będą dyskutowały publicznie na prywatne tematy.

Niedługo później Laluna pojawiła się w podcaście Kozaczka, gdzie otwarcie opowiedziała o swoim podejściu do... operacji plastycznych. Nie jest bowiem tajemnicą, że Katarzyna Lirsz od lat uchodzi za jedną z największych zwolenniczek ingerencji w wygląd - swoją przygodę z medycyną estetyczną rozpoczęła już w 2009 roku, kiedy zdecydowała się na powiększenie piersi. Z czasem lista zabiegów znacząco się wydłużyła i objęła m.in. lifting twarzy, korekty nosa i uszu czy popularny zabieg "foxy eyes". W 2024 roku przeszła także operację zmniejszenia żołądka, licząc na szybką utratę wagi.

Choć miała zastrzeżenia do efektów niektórych procedur, nie zamierza rezygnować z kolejnych zmian. Jak przyznała w rozmowie, planuje teraz serię zabiegów w odwrotnym kierunku - zamiast powiększania chce zmniejszyć i wysmuklić ciało. Zapowiedziała m.in. plastykę nóg i pośladków oraz redukcję talii, tłumacząc, że nadmiar wcześniejszych ingerencji zaczął jej przeszkadzać, nawet w treningach.

"(...) lecę na operację pomniejszenia całego ciała. Plastyka nóg, plastyka pośladków, zmniejszenie talii. Chcę sobie zrobić takie filigranowe. Bo ja se, k*rwa, napchałam tego wszystkiego. Jest mi ciężko trenować. Tego jest za dużo" - oznajmiła.

Przyznała też, że podążała za trendami, w tym modą na wyraźne kształty inspirowane amerykańskim stylem, ale dziś marzy o bardziej filigranowej sylwetce, choć niekoniecznie skrajnie szczupłej.

