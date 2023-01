Jednak mimo kolejnego sukcesu, to nie on był bohaterem. Jewgienij Marusiak zaskoczył w niedzielę nie tylko kibiców, ale również rywali. Lider "generalki" pospieszył z gratulacjami i oddał 22-latkowi swoją nagrodę.

Ładny gest Graneruda. Oddał swoją nagrodę. "Jesteś najlepszy"

"To był wspaniały dzień. Jewgienij pokazał świetne loty. Zdawaliśmy sobie sprawę, że lepiej czuje się na dużych obiektach, ale to, co pokazał w niedzielę, naprawdę było imponujące. Na pewno zyska teraz dużo pewności siebie- mówił w rozmowie z "WP SportoweFakty" trener 22-latka, Wołodymyr Boszczuk. Kolejne zawody odbędą się w Willingen. W Niemczech zaplanowano konkurs mikstów i dwa indywidualne.