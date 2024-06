Kylian Mbappe zadrwił z Marcina Bułki. Wszystko nagrały kamery [WIDEO]

Z pewnością nie tak "Biało-Czerwoni" wyobrażali sobie swój udział w tegorocznych mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Podopieczni Michała Probierza, którzy w 2016 roku dotarli aż do ćwierćfinału, tym razem nie zdołali nawet wyjść z grupy. W pierwszej fazie mistrzostw o awans do dalszej części rywalizacji przyszło im zmierzyć się jednak z naprawdę mocnymi drużynami, a mianowicie Holandią, Austrią i Francją. Fani polskiego futbolu oraz eksperci podejrzewali, że jeśli któraś reprezentacja miałaby "pomóc nam awansować do fazy pucharowej", to byłaby najsłabsza wśród naszych rywali Austria. Niestety, to właśnie piłkarze Ralfa Rangnicka pozbawili nas szans na walkę o końcowe trofeum.

