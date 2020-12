Piłkarz Paris Saint-Germain zadziwił fanów swoją nową fryzurą. Podczas środowego spotkania z FC Lorient Kylian Mbappe pokazał się na murawie z włosami przefarbowanymi na niebiesko.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Zobacz jak Piotr Zieliński ośmieszył rywali (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo INTERIA.TV

O tym, że w życiu warto czasami coś zmienić, wie każda kobieta, która lubi odwiedzać fryzjera. Prosty zabieg na włosach może sprawić, że poczujemy się całkiem inni. Niezwykłe metamorfozy mogą jednak czasami zadziwić obserwatorów.

Reklama

Takim przykładem jest Kylian Mbappe, który swoje włosy postanowił przefarbować na niebiesko. W nowej fryzurze zaprezentował się podczas środowego spotkania pomiędzy Paris Saint-Germain a FC Lorient.

PSG odniosło zwycięstwo w spotkaniu 2-0, przy dużym udziale Mbappe. Piłkarz w drugiej połowie trafił do bramki rywala z rzutu karnego.

"Guma balonowa" - tak skomentował swój nowy wygląd sportowiec na Instagramie.

Zapewne nowa fryzura piłkarza PSG nie wszystkim przypadła do gustu, ale trzeba przyznać, że Mbappe miał sporą odwagę, decydując się na taki krok u fryzjera.

AB

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!





Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i zobacz

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!



Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!