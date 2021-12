Snajper ekipy Paris Saint-Germain ogłosił powstanie swojej autobiografii w połowie października. By to zrobić założył własne wydawnictwo o nazwie "KM" (jego inicjały). Wynikało to też z tego, że inne firmy wydawnicze nie chciały podjąć się takiej publikacji.

Autobiografia ukazała się nakładem 300 tysięcy sztuk w ostatnich dniach listopada. Kylian promował ją osobiście za pomocą swoich mediów społecznościowych, w czym wspierali go najlepszy koledzy-piłkarze Presnel Kimpembe, Karim Benzema i Djibril Sidibe.

Kylian Mbappe wydał książkę o tytule "Je M'appelle Kylian" (Nazywam się Kylian)

Książka nosi tytuł "Je M'appelle Kylian" (Nazywam się Kylian) i opowiada historię piłkarze z Francji na każdym etapie jego życia. Od historii jego rodziców do kontaktów Mbappe z prezesem paryskiego klubu Nasserem Al-Khelaifim.

Komiks skierowany mocno w kierunku młodszych odbiorców niesie ze sobą wiele życiowych lekcji i nauk moralnych. Mbappe przypomina o znaczeniu wartości rodzinnych za pomocą przykładów ze swojego życia.

Kylian Mbappe marzył o grze dla Realu Madryt od dzieciństwa

W jednej z części tego dzieła Mbappe opowiada o dniu, w którym wspólnie z ojcem udali się na Santiago Bernabeu. Tam spotkali się i poznali z Cristiano Ronaldo i Zinedinem Zidanem. 22-latek przywdziewa nawet biały trykot "Królewskich". Mbappe opisuje ten dzień wprost - jako najlepszy w swoim życiu.

Latem tego roku Real Madryt w trakcie negocjacji z Paris Saint-Germain dotyczących Kyliana Mbappe miał zaproponować blisko 200 mln euro za zawodnika. Paryżanie pozostali jednak niewzruszeni i nie odpowiedzieli pozytywnie na tę ofertę.

Ponoć sam zawodnik naciskał na transfer w wymarzonym kierunku, ale PSG ma nadzieje go zatrzymać na kolejne lata. Problemem jest kontrakt napastnika, który kończy się już po aktualnym sezonie. Wówczas zgodnie z zasadami rządzącymi futbolem, Mbappe będzie mógł przejść do Madrytu i to za darmo.

