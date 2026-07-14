Kylian Mbappe rzadko o tym mówi. Jego sukces to wcale nie przypadek

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Kylian Mbappe to jedna z największych gwiazd tegorocznych mistrzostw świata. Francuski napastnik wciąż jest w grze o tytuł najlepszego strzelca mundialu, a swoimi popisami na murawie zachwyca kibiców z całego globu. Ogromny talent sportowy 27-latka nie jest jednak dziełem przypadku. Snajper "Les Bleus" pochodzi bowiem ze sportowej rodziny.

Kylian Mbappe, kapitan reprezentacji Francji
Kylian Mbappe, kapitan reprezentacji FrancjiAbdulhamid HosbasAFP

Kylian Mbappe od kilku już lat pozostaje jednym z filarów piłkarskiej reprezentacji Francji. Niewielu zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jego spektakularna kariera wcale nie jest dziełem przypadku. 27-letni napastnik dorastał w środowisku, w którym aktywność fizyczna, rywalizacja i sportowa dyscyplina były codziennością. Już od najmłodszych lat mógł czerpać inspirację od najbliższych, którzy sami odnosili sukcesy lub byli zawodowo związani ze sportem.

Ojciec piłkarza, Wilfried Mbappe, jest trenerem piłkarskim i wiele lat pracował z młodzieżą w klubie AS Bondy, gdzie swoje pierwsze kroki w futbolu stawiał również Kylian. To właśnie pod okiem ojca zdobywał on pierwsze doświadczenia na boisku, a z czasem stał się zawodnikiem, o którego do dziś biją się największe kluby świata.

Jeszcze bardziej imponująca jest sportowa przyszłość mamy Kyliana. Fayza Lamari swego czasu była profesjonalną piłkarką ręczną i występowała na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Francji, była również członkinią drużyny narodowej. Po zakończeniu kariery kobieta skupiła się na wspieraniu rozwoju Kyliana, uczestnicząc między innymi w zarządzaniu jego sprawami zawodowymi.

Sport jest także ważną częścią życia braci Mbappe. Młodszy brat Kyliana, Ethan Mbappe, również został piłkarzem i rozwija swoją karierę na profesjonalnym poziomie. Z kolei starszy, adoptowany brat, Jires Kembo Ekoko, przez wiele lat występował jako zawodowy piłkarz m.in. we francuskiej Ligue 1. Oznacza to, że praktycznie cała najbliższa rodzina Kyliana była lub nadal jest związana z sportem.

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Francja walczy o mistrzostwo, Kylian Mbappe o tytuł najlepszego strzelca mundialu

Teraz z pewnością rodzice i bracia Kyliana skupieni są na występie 27-latka i pozostałych reprezentantów Francji na tegorocznych mistrzostwach świata. Francja do fazy pucharowej mundialu awansowała z pierwszego miejsca w grupie i bez problemu dotarła do czwórki najlepszych drużyn tegorocznej edycji czempionatu, a Kylian Mbappe wciąż jest w grze, jeśli chodzi o zdobycie tytułu najlepszego strzelca mistrzostw świata. 

W półfinale podopieczni Didiera Deschampsa zmierzą się z inną europejską potęgą - Hiszpanią. Pierwszy gwizdek we wtorkowy wieczór usłyszymy o godzinie 21.00 czasu polskiego. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii Sport. Serdecznie zapraszamy.

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Andrzej Klemba
Andrzej Klemba
Piłkarz reprezentacji Francji w granatowej koszulce z numerem 10 unosi zaciśniętą pięść w geście radości i trzyma butelkę wody, na ramieniu opaska kapitańska, w tle rozmyta, wypełniona kibicami trybuna stadionu.
Kylian MbappeABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Piłkarz w niebieskiej koszulce z numerem 10 biegnie z uniesioną ręką i uśmiechem na twarzy podczas meczu piłki nożnej, w tle rozmyci zawodnicy i kibice na trybunach.
Kylian MbappeANGELA WEISS / AFPAFP
Piłkarz w granatowej koszulce reprezentacji Francji z numerem 10 unosi rękę w geście powitania na stadionie wypełnionym kibicami.
Kylian MbappeFRANCK FIFE / AFPAFP


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