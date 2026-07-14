Kylian Mbappe od kilku już lat pozostaje jednym z filarów piłkarskiej reprezentacji Francji. Niewielu zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jego spektakularna kariera wcale nie jest dziełem przypadku. 27-letni napastnik dorastał w środowisku, w którym aktywność fizyczna, rywalizacja i sportowa dyscyplina były codziennością. Już od najmłodszych lat mógł czerpać inspirację od najbliższych, którzy sami odnosili sukcesy lub byli zawodowo związani ze sportem.

Ojciec piłkarza, Wilfried Mbappe, jest trenerem piłkarskim i wiele lat pracował z młodzieżą w klubie AS Bondy, gdzie swoje pierwsze kroki w futbolu stawiał również Kylian. To właśnie pod okiem ojca zdobywał on pierwsze doświadczenia na boisku, a z czasem stał się zawodnikiem, o którego do dziś biją się największe kluby świata.

Jeszcze bardziej imponująca jest sportowa przyszłość mamy Kyliana. Fayza Lamari swego czasu była profesjonalną piłkarką ręczną i występowała na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Francji, była również członkinią drużyny narodowej. Po zakończeniu kariery kobieta skupiła się na wspieraniu rozwoju Kyliana, uczestnicząc między innymi w zarządzaniu jego sprawami zawodowymi.

Sport jest także ważną częścią życia braci Mbappe. Młodszy brat Kyliana, Ethan Mbappe, również został piłkarzem i rozwija swoją karierę na profesjonalnym poziomie. Z kolei starszy, adoptowany brat, Jires Kembo Ekoko, przez wiele lat występował jako zawodowy piłkarz m.in. we francuskiej Ligue 1. Oznacza to, że praktycznie cała najbliższa rodzina Kyliana była lub nadal jest związana z sportem.

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Francja walczy o mistrzostwo, Kylian Mbappe o tytuł najlepszego strzelca mundialu

Teraz z pewnością rodzice i bracia Kyliana skupieni są na występie 27-latka i pozostałych reprezentantów Francji na tegorocznych mistrzostwach świata. Francja do fazy pucharowej mundialu awansowała z pierwszego miejsca w grupie i bez problemu dotarła do czwórki najlepszych drużyn tegorocznej edycji czempionatu, a Kylian Mbappe wciąż jest w grze, jeśli chodzi o zdobycie tytułu najlepszego strzelca mistrzostw świata.

W półfinale podopieczni Didiera Deschampsa zmierzą się z inną europejską potęgą - Hiszpanią. Pierwszy gwizdek we wtorkowy wieczór usłyszymy o godzinie 21.00 czasu polskiego. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii Sport. Serdecznie zapraszamy.

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Kylian Mbappe ANGELA WEISS / AFP AFP

Kylian Mbappe FRANCK FIFE / AFP AFP





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