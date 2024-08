Kylian Mbappe błyszczy w Warszawie. Pochwalił się "cackiem" wartym fortunę

Kylian Mbappe przed bardzo długi czas ukrywał swoje plany na przyszłość przed światem. I choć pogłoski o jego transferze z Paris Saint-Germain do Realu Madryt krążyły w mediach od dłuższego czasu, oficjalnego potwierdzenia doczekaliśmy dopiero niedawno. Francuski gwiazdor jest już po oficjalnej prezentacji na stadionie Santiago Bernabeu, która odbyła się 16 lipca. Do tej pory jednak w barwach "Królewskich" jeszcze nie wystąpił. Nic więc dziwnego, że polscy kibice oszaleli ze szczęścia, gdy okazało się, że Mbappe przyjedzie wraz z innymi piłkarzami hiszpańskiego zespołu do Polski. Wielu z nich miało bowiem nadzieję, że to właśnie podczas finału Superpucharu UEFA na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie 25-latek zaliczy debiut w barwach nowego klubu. Tak też się stało. Na krótko przed meczem ogłoszono, że znalazł się on w wyjściowym składzie "Królewskich".

Reklama