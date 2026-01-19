Kusili Adama Małysza udziałem w znanym show. "Nie moja bajka"

Adam Małysz to jedna z największych legend polskiego sportu i postać, która na zawsze zmieniła historię skoków narciarskich w naszym kraju. Czterokrotny mistrz świata, czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli, medalista olimpijski i triumfator Turnieju Czterech Skoczni stał się symbolem sukcesu, pracowitości i sportowej skromności. Na przełomie wieków rozpętał w Polsce prawdziwą "Małyszomanię", a jego występy przed telewizorami gromadziły miliony kibiców. Przez lata był niekwestionowanym liderem reprezentacji, wzorem dla młodszych zawodników i bohaterem narodowej wyobraźni.

Naturalnym następcą Adama Małysza w kadrze został Kamil Stoch, który nie tylko dorównał mistrzowi liczbą wielkich triumfów, ale też w wyjątkowy sposób oddał mu hołd w chwili sportowego pożegnania. Piętnaście lat temu w Planicy, po ostatnim konkursie w karierze Małysza, młody jeszcze Stoch stanął przed swoim idolem, zdjął kapelusz i... zatańczył. Ten symboliczny gest na długo zapadł w pamięć kibiców i stał się pięknym znakiem zmiany pokoleniowej w polskich skokach.

W rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl padło pytanie, czy Małysz ćwiczy już jakiś taniec, by zrewanżować się Stochowi podczas jego pożegnania. Odpowiedź "Orła z Wisły" była dość niespodziewana. Nagle wspomniał on bowiem o... "Tańcu z Gwiazdami".

"Na pewno byłoby ładnie zatańczyć dla Kamila coś regionalnego, ale zostawiam to zadanie któremuś z młodych, bo ja tańczyć zupełnie nie umiem. (...) Wiele razy próbowali mnie zaprosić do "Tańca z Gwiazdami", ale to nie moja bajka. Co innego żona - taniec to od zawsze jedna z pasji Izy i bardzo się cieszę, że ją namówiliśmy na udział w tym programie. Ale nawet Iza nie jest w stanie mnie nauczyć tańczyć. Dlatego moja nadzieja na jakiś taniec dla Kamila jest zwłaszcza w Kacprze Tomasiaku, bo chłopak świetnie rokuje" - stwierdził.

