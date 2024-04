"Nowy rozdział" u Kurzajewskiego i Cichopek. Sporo dzieje się w życiu zawodowym dziennikarza

"Uwaga, uwaga‼️ Startujemy z podcastem 'Serio?'!" - ogłosili Kurzajewski i Cichopek we wpisie z połowy marca. Ich pierwszym gościem był człowiek związany ze światem sportem, a konkretnie Jakub B. Bączek. To znany trener mentalny współpracujący ze sportowcami, w tym z piłkarzami reprezentacji Polski, m.in. z Robertem Lewandowskim. Z jego fachowych rad korzysta także najlepszy - pod względem osiąganych wyników - w minionym sezonie skoczek, Aleksander Zniszczoł.

Teraz przyszedł czas na, jak to nazwał na Instagramie Kurzajewski, "nowy rozdział". Razem z ukochaną przeniósł podcastowy projekt do nowego studia. Przy okazji uchylił rąbka tajemnicy na temat następnego gościa. Przed mikrofon zaproszony został wokalista Sebastian Karpiel-Bułecka. "Tym razem zabierzemy Was w podróż do serca górskiej duszy, gdzie architektura, muzyka i tradycje góralskie splatają się w niezwykłej opowieści" - obwieścili Katarzyna i Maciej.