Kurzajewski odetchnął z ulgą. Nadeszły wspaniałe wieści o ślubie

Maciej Kurzajewski wreszcie może odetchnąć z ulgą. Wygląda na to, że jego życie przeżywa prawdziwy rozkwit - prezenter kanałów sportowych TVP biega maratony i spełnia się w związku. Z Katarzyną Cichopek jest już od kilku dobrych lat, ale jedna sprawa wciąż nie pozostała do końca rozwiązana. Teraz wydaje się, że to wreszcie może się udać. Pojawiły się wieści, na które czekała cała Polska. Chodzi o ślub.