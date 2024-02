Z początkiem roku Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek poinformowali, że żegnają się z "Pytaniem na śniadanie" . Podziękowali za współpracę koleżankom i kolegom, miłe słowo skierowali też do widzów. "Dziękujemy Wam za codzienną obecność przed telewizorami. To dzięki Wam program 'Pytanie na Śniadanie' ma sens i jest najchętniej oglądanym programem śniadaniowym w Polsce. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie emocje, których nam dostarczacie, za Wasze komentarze i zaangażowanie w nasze tematy" - napisali w oficjalnym oświadczeniu.

Rozstanie ze "śniadaniówką" nie oznacza, że drogi Kurzajewskiego i TVP całkiem się rozchodzą. Wciąż pracuje on bowiem dla redakcji sportowej. Prowadził studia przy okazji transmisji z konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Polsce oraz mistrzostw świata w lotach na Kulm. Zresztą szef TVP Sport już wcześniej deklarował , że sensacyjnych ruchów względem "Kurzaja" nie będzie. Spokojnie może spać również Przemysław Babiarz.

Żadnej rewolucji nie będzie, bo w redakcji TVP Sport pracuje bardzo dużo utalentowanych ludzi. Są młodzi, ale też doświadczeni i ta mieszanka rutyny z młodością - jak w takiej prawdziwej drużynie sportowej - jest dobra ~ - wyjaśniał Jakub Kwiatkowski dla Sport.pl.

Mimo wszystko Kurzajewskiego, siłą rzeczy, na antenie jest mniej. Utrzymuje on jednak stały kontakt z fanami. Dość aktywnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. Ostatnio zdawał relację z krótkiego wypadu do Rzymu. Wybrał się tam razem z ukochaną, Katarzyną Cichopek. "Jesteśmy w pięknych miejscach i jest nam tutaj bardzo dobrze" - chwalili się. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. Para wróciła już do Polski. Nie oznacza to jednak przerwy w relacji z internautami. Niedługo po przyjeździe do domu dziennikarz zamieścił w sieci ważny komunikat.

Ważna lekcja od Macieja Kurzajewskiego. Ma radę dla fanów. "Cieszmy się każdym dniem"

Maciej Kurzajewski udowadnia, że sportem zajmuje się nie tylko dziennikarsko. Sam aktywnie i regularnie trenuje biegi, przygotowując się zresztą do maratonu. W mediach społecznościowych pochwalił się przebiegniętym dystansem 10 kilometrów. Odległość pokonał w niecałą godzinę. Przy okazji nagrał dla widzów krótkie wideo, w którym podzielił się receptą na szczęśliwe i zdrowe życie. Radził, by "cieszyć się każdym dniem". Nagranie uzupełnił dłuższym opisem z istotnym przekazem.

"Często podążając przez życie, skupiamy się na celach do osiągnięcia i problemach do rozwiązania, zapominając o tym, aby zatrzymać się na chwilę i docenić piękno każdego dnia. Nawet w codziennych rutynach i małych chwilach możemy znaleźć powody do radości i wdzięczności. Wystarczy spojrzeć na słońce wschodzące nad horyzontem, posłuchać śpiewu ptaków czy poczuć ciepło przytulającego uścisku bliskiej osoby" - napisał w komunikacie.

Zachęcił wszystkich, by znajdowali czas na chwilowe zatrzymanie się w życiowym pędzie i docenienie tego, co się ma. "Nawet jeśli jest to trudne, warto docenić fakt, że mamy kolejny dzień do przeżycia i szansę na nowe doświadczenia i spotkania" - wyjaśnił. A na koniec podsumował: "Życie jest krótkie, więc cieszmy się każdym dniem, jakby był najpiękniejszym prezentem, jaki możemy otrzymać". Reklama

