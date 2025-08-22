Kurnikowa i Iglesias są razem od ponad 25 lat. Dbają o prywatność rodziny

Związek Anny Kurnikowej i Enrique Iglesiasa od lat uchodzi za jeden z najbardziej stabilnych i jednocześnie najbardziej dyskretnych w świecie show-biznesu. Choć oboje przez lata byli na szczycie swoich karier - ona jako utalentowana tenisistka, on jako międzynarodowa gwiazda muzyki pop - od zawsze stronili od medialnego zgiełku. Ich miłość, która rozpoczęła się w 2001 roku na planie teledysku "Escape", przetrwała niemal ćwierć wieku, mimo prób utrzymania jej z dala od świateł reflektorów.

Historia miłości Anny Kurnikowej i Enrique Iglesiasa

Para mieszka w Miami, gdzie od lat prowadzi spokojne życie rodzinne. To właśnie tam wychowują trójkę swoich dzieci: bliźnięta Lucy i Nicolasa, urodzone w grudniu 2017 roku, oraz córkę Mary, która przyszła na świat w lutym 2020 roku. Mimo że oboje są znanymi postaciami na całym świecie, świadomie zrezygnowali z życia w blasku fleszy, koncentrując się na roli rodziców i codziennym, zwyczajnym życiu. Enrique Iglesias w wywiadzie dla magazynu "People" w 2023 roku podkreślił, jak bardzo spotkanie z Anną zmieniło jego życie - mimo że pochodzą z zupełnie różnych środowisk, doskonale rozumieli trudy swoich zawodów, co tylko umocniło ich więź.

W ostatnich miesiącach media ponownie zainteresowały się życiem Kurnikowej, kiedy po raz pierwszy od dwóch lat została zauważona publicznie - i to na wózku inwalidzkim. Widok ten wzbudził poruszenie, zwłaszcza wśród fanów tenisistki, którzy pamiętają, że to właśnie kontuzje zakończyły jej sportową karierę w wieku zaledwie 21 lat. Bliscy byłej zawodniczki potwierdzili, że Anna od lat zmaga się z przewlekłym bólem kręgosłupa, będącym skutkiem intensywnych treningów i zawodów. W przeszłości ból bywał na tyle silny, że utrudniał jej wykonywanie codziennych czynności. Na szczęście stan zdrowia Anny uległ poprawie i niedawno została sfotografowana już bez wózka, w towarzystwie dzieci, podczas wspólnej drogi na zajęcia karate.

Pomimo zainteresowania mediów, Kurnikowa i Iglesias nadal konsekwentnie chronią swoją prywatność. Rzadko publikują wspólne zdjęcia, a w mediach społecznościowych pojawiają się głównie pojedyncze ujęcia z rodzinnych chwil - bez pokazywania twarzy dzieci czy szczegółów z ich życia. Taki dystans do świata mediów tylko umacnia wizerunek pary jako tych, którzy ponad wszystko cenią sobie spokój, stabilizację i prawdziwe relacje. Ich podejście do sławy jest niezmienne - już na szczycie swoich karier nie dążyli do nadmiernej popularności, a z chwilą narodzin dzieci jeszcze bardziej zamknęli się przed światem zewnętrznym.

Anna Kurnikowa Nick Laham/Getty Images/AFP AFP

Enrique Iglesias G3 Online/ USR East News

Anna Kurnikowa i Enrique Iglesias Robin Platzer Getty Images

Enrique Iglesias i Anna Kurnikowa Al Bello Getty Images