Kuriozum na igrzyskach. Zawodniczka "podpadła" związkowi. Natychmiastowa reakcja

Luana Alonso korzystała ze wszystkich dobrodziejstw, jakie dawała jej wioska olimpijska. Nawet po zakończeniu kariery nie podjęła decyzji o powrocie do kraju. Zamiast tego spała i jadła w wiosce olimpijskiej, a poza nią korzystała z pobytu w Paryżu.

Luana Alonso zakończyła karierę

"Pływanie! Dziękuję, ci za pozwolenie na marzenia, naukę walki, próbowania, wytrwałości, poświęcenia, dyscypliny i wielu innych rzeczy. Oddałam Ci część swojego życia i nie zamieniłabym tego na nic innego, bo przeżyłam najlepsze doświadczenia w swoim życiu. Dostałam mnóstwo radości, poznałam przyjaciół z innych krajów, których zawsze będę nosić w sercu, wyjątkowe możliwości. To nie jest pożegnanie, to mówienie do zobaczenia wkrótce" - pisała w mediach społecznościowych zaledwie 20-letnia pływaczka, która po igrzyskach zdecydowała się na sportową emeryturę.