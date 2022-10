Kiedy Putin ogłosił mobilizację, Pluszczenko raz jeszcze zabrał głos . Próbował uspokajać rodaków i deklarował, że w razie konieczności... sam pójdzie walczyć. "Czasy są teraz ciężkie. Ale to, co się dzieje, nie oznacza, że zostaniesz wysłany na front. Może byłoby dobrze, gdyby wszyscy, łącznie ze mną, poszli i przygotowali się na ewentualną przyszłą sytuację. Nie widzę paniki, by uciekać i się ukrywać. Niestety, wielu wyjechało. Nie zgadzam się z tym! Powiem za siebie: jestem teraz w domu, w Nowogrodzie. A jeśli pojawi się potrzeba, to nigdzie nie ucieknę" - stwierdził.