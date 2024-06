W piątek 14 czerwca ruszyła siedemnasta edycja turnieju o mistrzostwo Europy w piłce nożnej . W rywalizacji udział biorą 24 zespoły, a w gronie faworytów znaleźli się m.in. tegoroczni gospodarze, a więc reprezentanci Niemiec, a także Portugalczycy. Podopieczni Roberto Martineza już samym przybyciem do kraju naszych zachodnich sąsiadów wywołali niemałe poruszenie. Powitani zostali bowiem przez tłumy kibiców, którzy głośno skandowali nazwisko Cristiano Ronaldo , towarzysząc piłkarzom w drodze z lotniska do hotelu.

Kibice wdarli się na murawę podczas treningu Portugalczyków. Wszystko nagrały kamery

Wiele wskazuje na to, że Cristiano Ronaldo trudno będzie skupić się w pełni na rywalizacji. Portugalczyk od ładnych paru lat zaliczany jest bowiem do grona największych gwiazd futbolu, a kibice są w stanie zrobić wszystko, aby móc zobaczyć go na żywo. Cała reprezentacja Portugalii boleśnie przekonała się o tym podczas piątkowego treningu w mieście Guetersloh, który był otwarty dla obserwatorów.