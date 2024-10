Wraz z początkiem października nadeszła przerwa od rozgrywek klubowych w piłce nożnej. Zawodnicy bowiem wrócili do swoich krajów, aby przygotować się do kolejnych meczów Ligi NarodóW UEFA. "Biało-Czerwoni" w kolejnych dniach zagrają z Portugalią i Chorwacją. Jeszcze zanim podopieczni Michała Probierza wznowią rywalizację, oczy wszystkich fanów futbolu zwrócone będą w kierunku Francji, gdzie tamtejsza reprezentacja zmierzy się z zawodnikami z Izraela. W związku z sytuacją panującą w kraju podopiecznych Rana Bena Shimona, wielu działaczy piłkarskich, kibiców oraz dziennikarzy domagało się dyskwalifikacji tamtejszej kadry narodowej. Ostatecznie jednak reprezentanci Izraela zostali dopuszczeni do rywalizacji w Lidze Narodów, jednak oba dotychczasowe mecze przegrali.

Reklama