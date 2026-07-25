Podczas gdy polscy siatkarze błyszczą na parkiecie, Bartosz Kurek wspiera swoich kolegów przed telewizorem i ładuje baterie. Ostatnie dni kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski spędził w górach w towarzystwie małżonki, a teraz pojawił się na kanale WarszawskiKoks na YouTube. Panowie zajmujący się głównie tematyką kulturystyki naturalnej, trójboju siłowego i zdrowego stylu życia nie powstrzymali się od zadania Kurkowi pytań na temat planów na przyszłość. Jeden z nich wprost zapytał o to, jak siatkarz wyobraża sobie życie na sportowej emeryturze. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

"Teraz mam taki przedsmak, bo zrezygnowałem w tym roku z reprezentacji. Trochę posmakowałem życia takiego w cudzysłowie "emeryta". (...) Robię takie rzeczy, które mnie "jarają", które mi się podobają i zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie sprecyzowanych planów nie mam. Wcześniej mówiłem, że chciałbym zawsze zostać w siatkówce. Teraz nie wiem" - przyznał.

Na pytanie o to, czy nie chciałby się zająć trenowaniem młodych siatkarzy, Kurek ogłosił wprost. "Nie wiem, czy mam taki dar. Ja też lubię robić rzeczy porządnie" - stwierdził krótko.

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Bartosz Kurek ma przerwę od reprezentacji. "Nie czuje się na sto procent gotowy"

Bartosz Kurek decyzję o tymczasowym zawieszeniu występów w biało-czerwonych barwach podjął już jakiś czas temu. "Bartka nie będzie z nami w tym roku, ale nie zamykam przed nim drzwi do reprezentacji. Wiemy, że zmagał się z problemami zdrowotnymi w tamtym sezonie, gdy nie mógł wystąpić w półfinale i meczu o brąz podczas mistrzostw świata. W tym roku sam przyznał, że nie czuje się na sto procent gotowy i zadowolony ze swojej gry. On jest perfekcjonistą, bierze na siebie dużą odpowiedzialność i gdyby nie powiedział mi, że nie czuje się na siłach, byłby w gronie powołanych. Zdecydowałem, że lepiej dla niego będzie, jeśli teraz czeka go przerwa, a później zdecydujemy, co dalej" - tłumaczył w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Nikola Grbić.

37-latek nie zamierza jednak jeszcze kończyć kariery reprezentacyjnej, a myślami jest już w przyszłości - jego marzeniem jest bowiem wyjazd na XXXIV Letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles i walka o złoto. Podopieczny Nikoli Grbicia podkreślił jednak, że jeśli ma otrzymać powołanie na kolejne igrzyska, chciałby na to powołanie rzeczywiście zasłużyć i odgrywać ważną rolę w drużynie narodowej.

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Bartosz Kurek jest kapitanem reprezentacji Polski Iwańczuk/Sport/Reporter East News

Bartosz Kurek Marcin Golba AFP

Bartosz Kurek SHERWIN VARDELEON AFP





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