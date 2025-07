Kurek ominął zgrupowanie kadry przez kontuzję. Tak się bawi z żoną

Bartosz Kurek przez ostatnie lata był filarem reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Wraz z kadrą sięgał po medale mistrzostw Europy, mistrzostw świata, Ligi Narodów i igrzysk olimpijskich. W tym sezonie reprezentacyjnym jednak "Biało-Czerwoni" nie będą mogli liczyć na jego pomoc. Przynajmniej nie w najbliższym czasie. Z powodu kontuzji kapitan naszej drużyny narodowej zmuszony był o minąć zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów w Gdańsku . "Powrót do treningu przewidziany jest na początek przygotowań do wrześniowych mistrzostw świata" - przekazano w komunikacie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Podczas gdy koledzy z kadry Bartosza Kurka przygotowują się do meczów z Iranem, Kubą, Bułgarią i Francją, kapitan "Biało-Czerwonych" w pełni korzysta z czasu wolnego. Tym, jak wyglądają jego dni wolne od pracy chwali się na bieżąco za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na swoim instagramowym profilu siatkarz opublikował teraz fotki z ostatnich kilku dni i wyjawił, że wraz ze swoją małżonką, Anną Kurek, wybrał się na tegoroczną edycję festiwalu Open'er. Jak zdradził, był to jego pierwszy raz na tej imprezie. "First time Opener-goer. Najlepsze w tym festiwalu? Ludzie. Dzięki za każdą zbitą piątkę i "ej, to Ty?"" - napisał siatkarz.