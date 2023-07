Kulminacja nieszczęść. Miss mundialu załamana. "Ledwo chodzę"

Ivana Knoll błyskawicznie zwróciła uwagę miłośników piłki nożnej na mistrzostwach świata w Katarze. Miss mundialu robiła furorę podczas rozgrywek. Sławę przyniosły jej odważne stylizacje , których elementem charakterystycznym była biało-czerwona szachownica. W ten sposób celebrytka wspierała na meczach reprezentację Chorwacji. Z czasem stała się bardzo rozpoznawalna , przez co musiała prosić ochronę na stadionie o pomoc, bowiem fani nie dawali jej spokoju, prosząc o pamiątkowe zdjęcia. Oczywiście influencerka z anielską cierpliwością spełniała prośby kibiców.

Knoll udzieliła szczerego wywiadu dla "Barstool Sports", którego fragmenty zacytował kataloński "Sport". Modelka ujawniła, co działo się podczas mistrzostw, gdy zainteresowały się nią media. " Niektórzy piłkarze wysyłali mi wiadomości w stylu: jak się masz" - przyznała celebrytka.

