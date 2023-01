Kulisy życia prywatnego 21-letniej Skrzyszowskiej. Mało kto w ogóle o tym wie

Pia Skrzyszowska wspaniale rozpoczęła 2023 rok. Zawodniczka AZS-AWF Warszawa na halowym mityngu w Düsseldorfie wygrała bieg na 60 metrów przez płotki, osiągając najlepszy wynik w tym roku w Europie i zbliżając się na 0,07 sekundy do rekordu Polski oraz 0,18 sekundy do rekordu świata. Kariera sportowa polskiej lekkoatletki z roku na rok coraz bardziej się rozpędza, a co z jej życiem prywatnym? Zobacz, co musisz wiedzieć o pozasportowej stronie Pii Skrzyszowskiej.