Ogromne zmiany w życiu rodziny Roberta Lewandowskiego. Po tym, jak piłkarz - do spółki z agentem Pinim Zahavim - wbrew przeciwnościom i twardemu stanowisku Bayernu doprowadził do transferu do Barcelony, jego i bliskich czekają przenosiny. Żona "Lewego" w emocjonalnym wpisie pożegnała się z Niemcami. "Jestem wdzięczna za wszystko, co spotkało nas w ostatnich latach. Monachium było naszym domem, miejscem w którym urodziły i wychowywały się nasze dziewczynki. Tam nawiązaliśmy wiele przyjaźni i przeżyliśmy wiele wspaniałych momentów" - napisała Anna Lewandowska na Instagramie .