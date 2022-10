Całkiem niedawno Anna Lewandowska pochwaliła się w mediach społecznościowych spotkaniem z Rafałem Maserakiem . Okazuje się, że to właśnie pod okiem tancerza znanego z " Tańca z gwiazdami " żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony szkoli umiejętności na parkiecie.

"Przełamuję swoje słabości. Spełniłam małe marzenie. Chciałam powiedzieć, że to nie jest wcale łatwe, ale czy challenge mają być łatwe? Taniec to przełamywanie własnych barier. Od lat trenuję karate, kickboxing, trening funkcjonalny oraz siłowy... Naprawdę jest to dla mnie wyzwanie. Mam ogromny podziw dla osób, które tańczą" - wyjaśniła.