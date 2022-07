W styczniu media obiegła wieść o problemach Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka. Okazało się, że pięściarz musi odbyć karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdów wbrew wyrokowi. "Jestem załamany, ale nie komentuję ani nie krytykuję wyroku sądu" - powiedział wówczas Interii sam zainteresowany .

Obiecał, że "po wyjściu z aresztu nie odpuści ani sekundy". "Jeszcze usłyszysz o mistrzu Europy, którym będzie Krzysztof Włodarczyk" - zapowiedział rozmawiającemu z nim Arturowi Gacowi.

Na początku lipca "Diablo" opuścił zakład karny i niemal od razu zaczęto zastanawiać się, nad jego dalszymi sportowymi losami. Bokser jest otwarty na następne starcia . "Zapraszam serdecznie do walki pana Jeżewskiego. Z dużą przyjemnością bym z nim zaboksował (...) Tomasz Adamek? Powiem troszeczkę po amerykańsku: Why not?" - stwierdził w rozmowie z Mateuszem Fudalą z TVP Sport.

Mimo że więzienie już za nim, to temat odsiadki wciąż powraca. Włodarczyk opowiedział o swoich doświadczeniach w wywiadzie dla Andrzeja Kostyry z "Super Expressu".

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk dzieli się doświadczeniem z pobytu w więzieniu. I stara się nadrobić czas z rodziną

Okazuje się, że za kratami najwięcej problemów sportowcowi sprawiała więzienna kuchnia. Nie ma o niej do powiedzenia niczego dobrego.

To jedzenie... to jest poniżej czegokolwiek. To nie jest jedzenie. I na Służewcu, i na Grochowie. Nie będę Wam nawet mówił, bo nie uwierzycie. Co jest napisane w menu to jedno wielkie oszustwo. Nie ma nawet jednej dziesiątej tego! Oczywiście są ziemniaki, ale rozgotowane lub mocno nawodnione. Dopóki są ciepłe, kilka kęsów można złapać, ale tak to się nie nadaje - wyjaśnił.

Na szczęście wspierali go bliscy. "Dożywiałem się... Gdybym nie miał pomocy z zewnątrz, to byłaby tragedia" - przyznał. Pobyt w zakładzie karnym przetrwał także dzięki koncentrowaniu się na rodzinie. "Bardzo dużo myślałem o rodzinie, o czasie jaki tracę względem siebie, swojej osoby. Mam zobowiązania finansowe, to mnie można powiedzieć dobijało. Alimenty, kredyt mieszkaniowy, jak sobie moja narzeczona radzi" - wyjawił.

Poza tym znaleziono mu zajęcie. Najpierw był "świetlicowym", następnie "rozwożącym gary z kuchni", a na końcu poszedł do pracy "na zewnątrz" przy Warsie Intercity Grochów. Jego zadaniem było sprzątanie pociągów i usuwanie śmieci.

Tymczasem teraz Krzysztof "Diablo" Włodarczyk cieszy się z życia na wolności i ze spotkania z ukochaną oraz córką. Fakt ten udokumentował w najnowszym wpisie na Instagramie. "Nasze pierwsze wspólne zdjęcie... nie chcę pamiętać tego, co było, co już za mną. Patrzę w przyszłość i skupiam się na tym, co mam obok siebie. Dziękuje za wszystkie wiadomości, dużo dla mnie zaczną i witam się z każdym z was!" - napisał.

"Diablo" wejdzie do klatki, a walka ze Szpilką tylko w MMA?

