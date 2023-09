Kulisy finału ME. Bartosz Kurek miał wrócić do Polski? Żona wyjaśnia

"Biało-Czerwoni" w finale mistrzostw Europy 2023 musieli radzić sobie na parkiecie be swojego kapitana. U Bartosza Kurka przed meczem ze Słowenią odezwały się problemy zdrowotne, które wykluczyły go do końca turnieju z gry. Na szczęście koledzy z reprezentacji robili mu niespodziankę w postaci złotego medalu. Okazuje się jednak, że lidera kadry mogła ominąć dekoracja. Żona opowiedziała o trudnym momencie zawodnika. - Moje myśli są skupione na Bartku i jego zdrowiu - mówiła była siatkarka przed meczem z Włochami.