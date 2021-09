Cristiano Ronaldo jako 36-latek prezentuje wybitną wydolność i formę fizyczną. Jego sekret - poza odpowiednim treningiem czy wrodzonym talentem - to też oczywiście dieta. Hiszpański dziennik "As" oraz brytyjska prasa opublikowały garść sekretów osobistego kucharza Ronaldo, który blisko współpracował z nim zwłaszcza w okresie, gdy ten występował w Juventusie Turyn - Giorgio Barone.

Podobno dieta Ronaldo ewoluuje wraz z rozwojem jego kariery. Zupełnie inaczej odżywiał się w czasach pierwszego pobytu w Manchesterze United, inaczej później w Realu Madryt, a inaczej - obecnie. Priorytetem Portugalczyka obecnie jest utrzymanie jak najdłużej dobrej formy fizycznej i maksymalne przedłużenie kariery.

"Ronaldo to wspaniały człowiek"

Giorgio Barone tymczasowo porzucił nawet pracę w swojej restauracji, by być na każde skinienie Portugalczyka i móc skoncentrować się tylko na przygotowywaniu jego diety. - Musisz dbać o swój organizm, jakbyś dbał o Ferrari - doradza Włoch.

Mimo, że Ronaldo zarabia fortunę, Barone twierdzi, że produkty, które piłkarz na co dzień spożywa, wcale nie należą do luksusowych. Bazuje na "produktach zdrowych, organicznych i naturalnych: rybach, drobiu, jajkach, awokado oraz czarnym ryżu". Do tego dochodzą warzywa i wszelkie owoce morza. O dziwo, kucharz Ronaldo opiera się w przygotowaniu tych potraw na oleju kokosowym, choć naukowcy nie są zgodni, co do jego walorów zdrowotnych.

W czasach, gdy Ronaldo grał w Turynie, kucharz mieszkał z nim i jego rodziną. "Cristiano to wspaniały człowiek, świetny ojciec, ma wspaniałą rodzinę." - podsumował Barone.