Anna Lewandowska nie ogranicza się wyłącznie do prowadzenia treningów online. Żona napastnika FC Barcelony co jakiś czas organizuje obozy sportowe, które cieszą się zawsze sporym zainteresowaniem. Uczestnicy i uczestniczki mają okazję przez kilka dni trenować pod czujnym okiem byłej zawodniczki karate. A to nie wszystko, bowiem w harmonogramie zajęć nie brakuje również ukochanego tańca kobiety - bachaty. W marcu celebrytka zorganizowała w Hiszpanii zdrowy weekend, który zebrał wiele pochlebnych opinii.

