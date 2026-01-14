Kubica wprost ws. WOŚP. Nawet Owsiak tego nie przewidział, ludzie w szoku

Miniony rok przyniósł Robertowi Kubicy i jego kibicom niezapomniane, wręcz historyczne chwile. Sportowiec wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans. Ogromny sukces miał jednak swoją cenę. Jak wspominał sam zainteresowany, kosztował go 12 tys. zgubionych kalorii i tętno sięgające 170 uderzeń serca na minutę podczas jazdy. Po wszystkim zdradził, co czuł, wygrywając prestiżową rywalizację.

"Po mecie, ja na przykład jestem człowiekiem, który cieszy się w spokojny sposób. Zresztą jakoś nie imprezuję, nie świętowałem za bardzo. Później przez trzy godziny nie miałem w ogóle czasu dla siebie. Spocony, mokry, w szampanie, wywiady, nie wywiady" - przyznawał w "Dzień dobry TVN".

I tak tylko marzyłem, żeby się zamknąć w pokoju sam przez te pięć minut i tylko po prostu sobie pomyśleć o tym, co się wydarzyło i dopiero wtedy tak naprawdę dociera to, co przeżyłeś i to, co zrobiłeś

Na przestrzeni miesięcy emocje wyciszyły się, a Kubica skupił się także na innych sprawach. Teraz, razem ze sponsorem, przygotował dla fanów niespodziankę. I to nie byle jaką, bo związaną z 34. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zaskoczenie z Kubicą na stacji benzynowej. Nie spodziewali się

Na kierowców tankujących na jednej ze stacji benzynowych czekała ogromna niespodzianka. Za ladą spotkali bowiem... Roberta Kubicę, który zaproponował im kawę. Cel całej akcji? Bardzo szczytny. "Kawa od Roberta Kubicy? To już brzmi dobrze, ale jeszcze lepiej, kiedy dowiadujesz się, że ta kawa naprawdę pomaga! Kolejny raz łączymy siły na 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który gra dla gastroenterologii dziecięcej - diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u najmłodszych" - obwieszczono, dodając, że każda kawa kupiona w styczniu na stacji to cegiełka na rzecz WOŚP.

Kubicę proponującego kawę sfilmowano, a nagranie opublikowano w mediach społecznościowych. Widać na im, jak sportowiec wdaje się w sympatyczne pogawędki z zaskoczonymi klientami i informuje, że złotówka z każdej sprzedanej kawy dopełni puszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wideo spotkało się z przychylnym przyjęciem. "Nie piję kawy, ale od Pana Roberta to wziąłbym dwie", "Szkoda, że nie wiedziałam... Kupiłabym co najmniej 10 kaw od Roberta Kubicy", "Od pana Roberta to byłaby zdecydowanie najlepsza kawa w życiu", "Nie lubię kawy ale od takiego sprzedawcy biorę kilka", "To jest po prostu taki sztos!", "Człowiek wielu talentów. Mistrz" - komentują zachwyceni internauci.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowany jest na 25 stycznia. Akcję wspiera wielu przedstawicieli świata sportu. Oprócz Roberta Kubicy są to m.in. Iga Świątek, Mikołaj Marczyk, Roman Biliński i Justyna Kowalczyk-Tekieli.

