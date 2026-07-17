Kubacki przekazuje nowe wieści ws. stanu żony i nowo narodzonego syna. Przyszła pomoc

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Marta Kubacka czuje się dobrze, a nowo narodzony syn pary będzie musiał jeszcze trochę zostać w szpitalu po tym, jak przyszedł na świat sporo przed spodziewanym terminem. Dawid Kubacki przyznaje, że on i żona korzystają z "pomocy ze wszystkich stron". Obecna sytuacja nie należy do łatwych. Zwłaszcza, że skoczek zaczął już przygotowania do sezonu zimowego.

Marta Kubacka, Dawid Kubacki
Marta Kubacka, Dawid KubackiLukasz Gagulski East News

Przed kilkoma dniami rodzina Kubackich powiększyła się. Marta i Dawid powitali trzecie dziecko. To chłopiec. Otrzymał imię Mikołaj. We wpisie w mediach społecznościowych rodzice poinformowali, że synek urodził się wcześniej niż było to planowane.

"Maluchu mały nazwany Mikołajem, pojawiłeś się na świecie dużo wcześniej, ale jesteś silny i zdrowy to najważniejsze. Rośnij zdrowo i nabieraj sił, żeby jak najszybciej jechać do domu, bo Twoje siostry czekają na Ciebie z niecierpliwością" - napisali.

Teraz skoczek narciarski przekazał najnowsze wieści dotyczące stanu zdrowia i żony i noworodka.

Trzecie dziecko u Kubackich. "Mamy pomoc ze wszystkich stron"

Mały Mikołaj jeszcze przez jakiś czas będzie musiał zostać w szpitalu pod nadzorem lekarzy, a jego mama czuje się dobrze. Tak wynika z nowych informacji przekazanych przez Dawida Kubackiego. Skoczek przyznaje, że połączenie obowiązków zawodowych z rodzicielskimi to wyzwanie. Na szczęście pomoc przyszła w samą porę.

Jakoś to trzeba będzie pogodzić. Mamy jednak pomoc ze wszystkich stron
- mówi, cytowany przez PAP.

Chłopiec przyszedł na świat w momencie, gdy jego tata przygotowuje się do następnego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kubacki przyznaje, że dostrzega u siebie pewien postęp i to go buduje.

"Cóż, pracuję w takich warunkach, jakie są mi dane. Robię wszystko, aby do zimowych startów przygotować się najlepiej, jak tylko mogę. Myślę, że zaczyna procentować to, co do tej pory zrobiliśmy" - opowiada.

Zobacz również:

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski nadał komunikat ws. żony. Potwierdza na temat ich małżeństwa

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Kiedy początek sezonu 2026/2027 Pucharu Świata w skokach narciarskich?

Dawid Kubacki ma za sobą niedawny występ w Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku na igielicie, gdzie ostatecznie zajął 8. miejsce po próbach na 100 oraz 100,5 metra. "Na pewno odległości były stosunkowo krótkie" - przyznaje.

Dostrzega natomiast pewne pozytywy. "Jednak porównując te skoki do tych z wtorkowego treningu, to wyglądało to dużo lepiej. W trakcie zawodów nie odstawałem bardzo od reszty. Na pewno w 100 procentach nie mogę być zadowolony, ale krok do przodu zrobiłem" - tłumaczy.

Wie, że główny cel letnich konkursów to przede wszystkim przygotowaniem do zimy, która jest kluczowa w kalendarzu skoczków narciarskich.

Puchar Świata 2026/2027 ma rozpocząć się w weekend 20-22 listopada 2026 w Lillehammer. Następne w terminarzu są zawody w Ruce (27-29 listopada), Wiśle (4-6 grudnia), Titisee-Neustadt (11-13 grudnia) i Engelbergu (18-20 grudnia). Rok tradycyjnie zamknie pierwsza część Turnieju Czterech Skoczni (28-31 grudnia).

Zobacz również:

Marta Kubacka, Dawid Kubacki
Sportowe życie

Niemcy ogłaszają ws. trzeciego dziecka Kubackich. Od razu zauważyli jedno

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha


Szymon Jakubiszak: Jeśli zagramy swoją dobrą siatkówkę, powinniśmy wygrać z BułgariąPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja