Przed kilkoma dniami rodzina Kubackich powiększyła się. Marta i Dawid powitali trzecie dziecko. To chłopiec. Otrzymał imię Mikołaj. We wpisie w mediach społecznościowych rodzice poinformowali, że synek urodził się wcześniej niż było to planowane.

"Maluchu mały nazwany Mikołajem, pojawiłeś się na świecie dużo wcześniej, ale jesteś silny i zdrowy to najważniejsze. Rośnij zdrowo i nabieraj sił, żeby jak najszybciej jechać do domu, bo Twoje siostry czekają na Ciebie z niecierpliwością" - napisali.

Teraz skoczek narciarski przekazał najnowsze wieści dotyczące stanu zdrowia i żony i noworodka.

Trzecie dziecko u Kubackich. "Mamy pomoc ze wszystkich stron"

Mały Mikołaj jeszcze przez jakiś czas będzie musiał zostać w szpitalu pod nadzorem lekarzy, a jego mama czuje się dobrze. Tak wynika z nowych informacji przekazanych przez Dawida Kubackiego. Skoczek przyznaje, że połączenie obowiązków zawodowych z rodzicielskimi to wyzwanie. Na szczęście pomoc przyszła w samą porę.

Jakoś to trzeba będzie pogodzić. Mamy jednak pomoc ze wszystkich stron

Chłopiec przyszedł na świat w momencie, gdy jego tata przygotowuje się do następnego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kubacki przyznaje, że dostrzega u siebie pewien postęp i to go buduje.

"Cóż, pracuję w takich warunkach, jakie są mi dane. Robię wszystko, aby do zimowych startów przygotować się najlepiej, jak tylko mogę. Myślę, że zaczyna procentować to, co do tej pory zrobiliśmy" - opowiada.

Kiedy początek sezonu 2026/2027 Pucharu Świata w skokach narciarskich?

Dawid Kubacki ma za sobą niedawny występ w Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku na igielicie, gdzie ostatecznie zajął 8. miejsce po próbach na 100 oraz 100,5 metra. "Na pewno odległości były stosunkowo krótkie" - przyznaje.

Dostrzega natomiast pewne pozytywy. "Jednak porównując te skoki do tych z wtorkowego treningu, to wyglądało to dużo lepiej. W trakcie zawodów nie odstawałem bardzo od reszty. Na pewno w 100 procentach nie mogę być zadowolony, ale krok do przodu zrobiłem" - tłumaczy.

Wie, że główny cel letnich konkursów to przede wszystkim przygotowaniem do zimy, która jest kluczowa w kalendarzu skoczków narciarskich.

Puchar Świata 2026/2027 ma rozpocząć się w weekend 20-22 listopada 2026 w Lillehammer. Następne w terminarzu są zawody w Ruce (27-29 listopada), Wiśle (4-6 grudnia), Titisee-Neustadt (11-13 grudnia) i Engelbergu (18-20 grudnia). Rok tradycyjnie zamknie pierwsza część Turnieju Czterech Skoczni (28-31 grudnia).





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