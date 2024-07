Kuba Wojewódzki nie mógł się powstrzymać. Wbił szpilę Filipowi Chajzerowi

Filip Chajzer jeszcze jakiś czas temu należał do grona ludzi, którzy z dystansem patrzyli na rozwój freak fightów w naszym kraju. Jeszcze pod koniec 2023 roku dziennikarz zarzekał się, że jego noga nigdy nie postanie w oktagonie. "Daj mi spokój. Jeszcze jakaś godność jest" - powiedział wówczas w wywiadzie dla Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Po zaledwie kilku miesiącach 39-latek zmienił jednak zdanie. W połowie lipca tego roku z dumą ogłosił on bowiem nawiązanie współpracy z federacją Fame MMA.

Filip Chajzer podpisał kontrakt z Fame MMA. Nagle... zrezygnował z walki

Filip Chajzer swoją decyzją wywołał ogromne poruszenie. Wielu rodaków otwarcie krytykowało go za chęć debiutu w oktagonie, pojawiły się nawet głosy mówiące, że rozpoczęcie kariery we freak fightach może być przysłowiowym "gwoździem do trumny" dla 39-letniego celebryty i jego wizerunku.