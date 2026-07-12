Księżna Kate znów na Wimbledonie. Tym razem nie zjawiła się sama

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Księżna Kate jako patronka All England Lawn Tennis and Croquet Club i wielka fanka tenisa nie mogła ominąć finałów Wimbledonu w singlu pań i panów. W sobotę członkini brytyjskiej rodziny królewskiej zasiadła w Loży Królewskiej u boku legendarnej Martiny Navratilovej, w niedzielę natomiast pojawiła się na kortach w towarzystwie męża oraz dzieci. I ponownie olśniła stylizacją.

Księżna Kate z rodziną na finale Wimbledonu w singlu panów
Księżna Kate z rodziną na finale Wimbledonu w singlu panówMatthias Hangst/Getty Images, Clive BrunskillGetty Images

Sympatycy brytyjskiej rodziny królewskiej doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jej członkowie to wielcy fani sportu. Król Karol III odziedziczył po ojcu miłość do polo i krykieta, książę Harry bacznie śledzi poczynania najlepszych drużyn koszykarskich świata, książę William jest natomiast wielkim fanem futbolu, a jego ulubiony klub to Aston Villa. Sport obcy nie jest także księżnej Kate, która słynie ze swojej miłości do tenisa i od 2016 roku jest patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Tradycją jest już obecność księżnej Walii na finałach Wimbledonu w grze pojedynczej kobiet oraz mężczyzn. Po meczach małżonka następcy brytyjskiego tronu wręcza finalistom trofea i nie inaczej jest także w tym roku. Podczas sobotniej wizyty członkini brytyjskiej rodziny królewskiej przyglądała się walce o mistrzostwo dwóch zawodniczek z Czech - Karoliny Muchovej i Lindy Noskovej. Już po meczu 44-latka wzięła udział w ceremonii wręczenia nagród i ucięła sobie dłuższe pogawędki z obiema tenisistkami.

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Księżna Kate w towarzystwie męża i dzieci przybyła na finał singla panów na Wimbledonie. Znów oczarowała stylizacją

Patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club nie zabrakło także podczas niedzielnego finału singla panów, w którym zmierzyli się Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tego dnia księżna nie pojawiła się jednak sama - towarzyszyli jej bowiem mąż, książę William, oraz dzieci - książę George i księżniczka Charlotte.

Kobieta w zielonej sukni uśmiecha się i macha, obok niej idą chłopiec w garniturze, kobieta w białej marynarce, dziewczynka w niebieskiej sukience oraz mężczyzna w ciemnym garniturze.
Księżna Kate, książę George, księżniczka Charlotte i książę William na WimbledonieShaun Brooks - CameraSportGetty Images

Księżna Walii po raz kolejny zachwyciła fanów tenisa swoją stylizacją. Tego dnia 44-latka postawiła na wykonaną na specjalne zamówienie sukienkę od Emilii Wickstead w kolorze zielonym, beżową torebką od DeMellier, szpilki od Ralpha Laurena, a całość uzupełniła modną biżuterią. Nie zabrakło także słynnej zielono-fioletowej broszki z kokardą, która symbolizuje królewski patronat nad All England Lawn Tennis & Croquet Club.

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Elegancka kobieta z długimi, falowanymi włosami ubrana w kremowy żakiet z fioletowo-czarną kokardką przypiętą do klapy, delikatny makijaż, życzliwy wyraz twarzy, tło rozmyte, skupiające uwagę na postaci.
Księżna KateJordan PettittAFP
Kate Middleton na Wimbledonie, 2023 rok
Księżna Kate na Wimbledonie, 2023 rokANDREW COWIE / Colorsport / DPPI via AFPAFP
Grupa osób podczas oficjalnego wyjścia rozmawia na zewnątrz budynku, kobieta w eleganckiej niebieskiej sukni uśmiecha się do kobiety w białej bluzie kucharskiej, obok stoi dziewczynka w jasnej sukience i mężczyzna w granatowej marynarce
Księżna Kate z rodziną na finale WimbledonuAndrew MatthewsAFP


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