Księżna Kate znów na Wimbledonie. Tym razem nie zjawiła się sama

Sympatycy brytyjskiej rodziny królewskiej doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jej członkowie to wielcy fani sportu. Król Karol III odziedziczył po ojcu miłość do polo i krykieta, książę Harry bacznie śledzi poczynania najlepszych drużyn koszykarskich świata, książę William jest natomiast wielkim fanem futbolu, a jego ulubiony klub to Aston Villa. Sport obcy nie jest także księżnej Kate, która słynie ze swojej miłości do tenisa i od 2016 roku jest patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Tradycją jest już obecność księżnej Walii na finałach Wimbledonu w grze pojedynczej kobiet oraz mężczyzn. Po meczach małżonka następcy brytyjskiego tronu wręcza finalistom trofea i nie inaczej jest także w tym roku. Podczas sobotniej wizyty członkini brytyjskiej rodziny królewskiej przyglądała się walce o mistrzostwo dwóch zawodniczek z Czech - Karoliny Muchovej i Lindy Noskovej. Już po meczu 44-latka wzięła udział w ceremonii wręczenia nagród i ucięła sobie dłuższe pogawędki z obiema tenisistkami.

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Patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club nie zabrakło także podczas niedzielnego finału singla panów, w którym zmierzyli się Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tego dnia księżna nie pojawiła się jednak sama - towarzyszyli jej bowiem mąż, książę William, oraz dzieci - książę George i księżniczka Charlotte.

Księżna Kate, książę George, księżniczka Charlotte i książę William na Wimbledonie Shaun Brooks - CameraSport Getty Images

Księżna Walii po raz kolejny zachwyciła fanów tenisa swoją stylizacją. Tego dnia 44-latka postawiła na wykonaną na specjalne zamówienie sukienkę od Emilii Wickstead w kolorze zielonym, beżową torebką od DeMellier, szpilki od Ralpha Laurena, a całość uzupełniła modną biżuterią. Nie zabrakło także słynnej zielono-fioletowej broszki z kokardą, która symbolizuje królewski patronat nad All England Lawn Tennis & Croquet Club.

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Księżna Kate Jordan Pettitt AFP

Księżna Kate na Wimbledonie, 2023 rok ANDREW COWIE / Colorsport / DPPI via AFP AFP

Księżna Kate z rodziną na finale Wimbledonu Andrew Matthews AFP





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