Księżna Kate znów na językach po wizycie w Oksfordzie. Jedno zwraca uwagę

Księżna Kate chętnie dzieli się urywkami swojego życia ze światem. Nigdy nie ukrywała, że sport - a w szczególności tenis - zajmuje w nim wyjątkowe miejsce. Sama jest ambasadorką All England Tennis and Croquet Club i regularnie pojawia się na trybunach Wimbledonu, gdzie można podziwiać nie tylko jej pasję do sportu, ale i nienaganny styl. Życie przyszłej królowej nie kręci się jednak wyłącznie wokół sportu. Niedawno księżna odwiedziła Oxford, aby spotkać się z wolontariuszami organizacji Home-Start, wspierającej rodziców i małe dzieci w pierwszych latach ich życia.

Księżna Kate z wizytą w Oksfordzie. Skradła show w stylizacji od Victorii Beckham

Na to spotkanie wybrała stylizację, która natychmiast przyciągnęła uwagę mediów - elegancki zielony strój zaprojektowany przez Victorię Beckham. Kreacja była utrzymana w charakterystycznym dla księżnej duchu klasycznej elegancji, ale jednocześnie zdradzała nowoczesny akcent, typowy dla projektów Beckham. Wybór Kate nie był przypadkowy - od lat udowadnia ona, że moda to dla niej nie tylko obowiązek związany z rolą publiczną, ale także sposób na wyrażanie siebie i subtelne budowanie wizerunku.

Księżna Kate w stroju od Victorii Beckham KIRSTY WIGGLESWORTH AFP

Podczas wizyty księżna Kate rozmawiała z rodzicami korzystającymi ze wsparcia Home-Start. Jedna z matek podkreśliła później w rozmowie z mediami, jak wielkie znaczenie miało dla niej to spotkanie. "To, że zostałam wysłuchana, znaczyło dla mnie bardzo wiele. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że będę dzielić się swoją historią z księżną - a ona była taka miła i szczerze zainteresowana" - wyznała, cytowana przez The News. Obecność Kate zbiegła się z rozpoczęciem nowego szkolenia dla wolontariuszy, opartego na animacjach przygotowanych w ramach Centrum Wczesnego Dzieciństwa Królewskiej Fundacji. Program pokazuje, jak ogromny wpływ mają codzienne chwile bliskości na rozwój najmłodszych.

Stylizacja księżnej natychmiast zwróciła uwagę obserwatorów mody. Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy wybiera projekty Victorii Beckham. Ubrania byłej gwiazdy Spice Girls cieszą się rosnącą popularnością jednak nie tylko wśród arystokratek, ale też w świecie sportu i show-biznesu. Po kreacje od 51-latki chętnie sięgają m.in. Iga Świątek i Anna Lewandowska, które doceniają połączenie minimalistycznej formy i najwyższej jakości materiałów.

Księżna Kate Kin Cheung/Associated Press/East News East News

Księżna Kate Jordan Pettitt AFP

Księżna Kate KIRSTY WIGGLESWORTH East News