Księżna Kate wywołała wielkie poruszenie na Wimbledonie. Nie obyło się bez wpadek

Obecność księżnej Kate na trybunach w trakcie wielkoszlemowego Wimbledonu to już niemal tradycja. Żona następcy brytyjskiego tronu od wielu lat pojawia się regularnie na londyńskich kortach.

Przypomnijmy, że Kate jest ambasadorką All England Club i nie kto inny, a właśnie ona wręczała trofeum zwycięzcom turnieju.

W rozmowie z Telegraph Sport Debbie Evans, przewodnicząca All England Club wyznała:

"Mamy nadzieję, że księżna Kate będzie mogła wręczyć trofeum jako patronka klubu, jednak priorytetem jest jej powrót do zdrowia. Współpracujemy i zapewniliśmy jej w tym względzie jak największą elastyczność".

Wpadki księżnej Kate na Wimbledonie

W poprzednich latach wizyty żony księcia Williama na Wimbledonie nie zawsze przebiegały bezproblemowo. W ubiegłym roku, gdy księżna wręczała trofeum Carlosowi Alcarazowi doszło do niezręcznej sytuacji.

Arystokratka chciała docenić wysiłki dziewcząt i chłopców od podawania piłek i na wstępie podeszła do nich, by uścisnąć dłonie. Wówczas zauważono, że Kate uścisnęła rękę wszystkim stojącym w szeregu, za wyjątkiem jednego chłopca, którego pominęła. Odczytano to jako zgrzyt i przykrą sytuację.