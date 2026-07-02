Księżna Kate wkradła się w tłum. Wielkie poruszenie, tak się zachowała

Nie jest wcale tajemnicą, że członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej są zapalonymi fanami sportu. Król Karol III - podobnie jak jego nieżyjący już ojciec - jest ogromnym fanem polo i krykieta. Książę Harry chętnie obserwuje poczynania drużyn koszykarskich, a książę William z kolei mocno interesuje się futbolem. Jego ulubionym klubem jest Aston Villa.

Sport jest bliski sercu także księżnej Walii. W 2016 roku zastąpiła ona królową Elżbietę II na stanowisku patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club i od tamtej pory regularnie pojawia się na trybunach podczas Wimbledonu. W ostatnich latach z powodu problemów zdrowotnych małżonka następcy brytyjskiego tronu ograniczyła wizyty na londyńskich kortach do minimum - pojawiała się jedynie na finałowych meczach w singlu pań oraz panów.

W tym roku członkini brytyjskiej rodziny królewskiej na korty All England Lawn Tennis and Croquet Club zawitała znacznie wcześniej - w czwartek pojawiła się bowiem na korcie centralnym, gdzie swój mecz nie wcześniej niż o godzinie 14.30 zagra Iga Świątek. Zanim jednak księżna Kate zasiadła na trybunach, zdecydowała się na gest, który poruszy wielu. "Wkradła" się ona bowiem w tłum kibiców czekający w kolejce do wejścia na teren obiektu i ucięła z nimi dłuższą pogawędkę. Nie zabrakło czasu na żarty i wspólne zdjęcia.

Księżna Kate z kibicami na Wimbledonie WPA Pool Getty Images

Księżna Kate znana jest z tego, że przy każdej swojej wizycie na wimbledońskich kortach zachwyca stylizacjami. Nie inaczej było i tym razem. Patronka All England Lawn Tennis and Croquet Club postawiła na elegancki, niebieski garnitur, prawdopodobnie z jednej z wcześniejszych kolekcji marki Gabriela Hearst.

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Iga Świątek walczy o kolejne zwycięstwo w Londynie

Za nami pierwsze dni walki o wielkoszlemowe trofea. W grze pojedynczej pań tytułu wywalczonego przed rokiem broni Iga Świątek. Była liderka światowego rankingu kobiecego tenisa w ubiegłym roku zachwyciła i pokonała w finale Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Dla Polki był to ważny triumf, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że trawa nigdy nie była jej ulubioną nawierzchnią.

Wisienką na torcie po pokonaniu Amerykanki i zdobyciu szóstego tytułu wielkoszlemowego w seniorskiej karierze był fakt, że Venus Rosewater Dish przekazała w ręce Polki właśnie księżna Kate.

"Upewnij się, że masz trochę czasu na odpoczynek. (...) To wspaniałe, niezwykłe osiągnięcie, bardzo dobra. Gratulacje, ciesz się tym. Miłego świętowania w domu" - miała przekazać księżna Idze Świątek przy wręczaniu trofeum.

Polka mecz drugiej rundy zagra w czwartek nie wcześniej niż o godzinie 14.30. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić można na stronie Interii.

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Księżna Kate, Wimbledon 2023 SEBASTIEN BOZON AFP

Księżna Kate, Wimbledon 2024 HENRY NICHOLS AFP

Iga Świątek i księżna Kate, Wimbledon 2025 Rex Features /Ella Ling/Shutterstock East News





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