Wyjątkowy rok dla rodziny królewskiej. Wszystko za sprawą choroby księżnej Kate

W przypadku rozpoczęcia kampanii, po ogłoszeniu terminu wyborów, zwyczajem jest, że rodzina królewska znacznie ogranicza swoje aktywności, by nie wpływać na ewentualne odwrócenie uwagi od kampanii wyborczej. Dotyczy to także księcia Williama, którego niektóre spotkania zostały nagle odwołane. A przypomnijmy, że już i tak ten rok - pod względem aktywności - jest dla następcy tronu inny niż poprzednie .

To za sprawą stanu zdrowia jego małżonki, księżnej Kate. Najpierw Pałac Kensington ujawnił, że żona Williama trafiła do szpitala i tam przeszła operację jamy brzusznej, po czym wypisano ją do domu. Przy czym brak jakiejkolwiek aktywności księżnej powodował coraz większe spekulacje, że może chodzić jednak o coś poważniejszego. Wreszcie pod koniec marca sama je ucięła - w specjalnym nagraniu poinformowała, że walczy z nowotworem , a choroba została wykryta w badaniach tuż po wspomnianej już operacji.

Ta wiadomość była wielkim szokiem. William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by zmierzyć się z diagnozą w gronie najbliższych, dla dobra naszej rodziny

Decyzja premiera Sunaka wpłynie na aktywność rodziny królewskiej. Jednego meczu księciu Williamowi jednak nie zabierze

Taka aktywność nie powinna dziwić, bo od 18 lat William stoi na czele The Football Association, czyli organu odpowiadającego za futbol na Wyspach. W maju następca tronu, wraz z synem, z trybun oglądał półfinałowy mecz swojego ulubionego klubu z Olympiakosem Pireus w półfinale Ligi Konferencji. Przegrany, "The Villans" po rewanżu odpadli z rywalizacji. Później jednak zapewnili sobie, poprzez Premier League, historyczną kwalifikację do Ligi Mistrzów, co książę William też odnotował w swoich mediach społecznościowych. I już nie może doczekać się występu drużyny w fazie grupowej, w połowie września.