Ze względu na sprawy zdrowotne księżna Kate musiała czasowo zrezygnować z królewskich obowiązków, w tym z tych powiązanych ze sportem. Żona następcy brytyjskiego tronu jest bowiem patronką - w następstwie za księcia Harry'ego - Angielskiego Związku Rugby (RFU) i Ligi Futbolu Rugby (RFL), oraz - już od wielu lat - All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC). Stowarzyszenie co roku organizuje Wimbledon. Reklama

Od miesięcy Middleton nie pojawia się publicznie. W styczniu przeszła operację jamy brzusznej. Zabieg, wedle zapewnień Pałacu Kensington, przebiegł pomyślnie. Po otrzymaniu zielonego światła od lekarzy, po dwóch tygodniach hospitalizacji, Kate opuściła londyńską klinikę i do zdrowia dochodzi w domowym zaciszu.

Księżna Walii wróciła do Windsoru i tam będzie kontynuować rehabilitację po operacji. Robi znaczne postępy ~ - wyjaśniono.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii miało zapowiedzieć, że księżna pojawi się ponownie przed poddanymi w czerwcu, podczas Trooping the Colour: przeglądu wojsk i urodzinowej parady króla Karola III. Jednak, wedle najnowszych doniesień, sprawa wcale nie jest przesądzona. Informacja o udziale Kate już zniknęła z rządowej strony internetowej, a agencja Associated Press w tym kontekście pisze o "żenującej pomyłce" brytyjskiego rządu.

Pewna ma być natomiast inna decyzja, z którą księżna zwlekała od roku. Jak przekonuje zagraniczna prasa, żona Williama zatrudniła człowieka, który ma być jej prawą ręką i odciąży ją w wielu obowiązkach.

Nowy człowiek w otoczeniu księżnej Kate. Ludzie nie mają wątpliwości, to "sobowtór" Rogera Federera

Jak donosi magazyn "People", księżna Kate - po roku zwłoki - zdecydowała się w końcu zatrudnić nowego prywatnego sekretarza. Wcześniej funkcję długo sprawowała Hannah Cockburn-Logie, która zrezygnowała z pracy z przyczyn osobistych. Wcześniej zebrała ponad 20-letnie doświadczenie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów. Tym razem wybór Kate padł na mężczyznę, podpułkownika Toma White'a z niegdysiejszego otoczenia królowej Elżbiety II. To właśnie on miał zostać zaufanym współpracownikiem żony Williama. Użytkownicy mediów społecznościowych od razu zauważyli jego podobieństwo do... gwiazdy tenisa, Rogera Federera.

Co ciekawe, Kate zna Federera osobiście. W zeszłym roku spotkali się twarzą twarz tuż przed startem Wimbledonu. Razem wizytowali program Ball Boys and Girls at Wimbledon, zamieniając kilka słów z chłopcami i dziewczętami podającymi piłki na londyńskim Wielkim Szlemie. "Wimbledon słynie z niezwykle profesjonalnych chłopców i dziewcząt do podawania piłek. Ilość pracy, jaką trzeba w to włożyć, to coś niesamowitego. Dobrze jest zobaczyć kulisy tych przygotowań" - mówiła wówczas księżna. Reklama

Dyscyplinę i wiedzę, które tu zdobyliście, będziecie mogli zastosować ją w wielu innych obszarach swojego życia, takich jak pewność siebie i poczucie dumy z przebywania na którymkolwiek z kortów ~ - dodawała.

Zgodziła się też na... rozegranie towarzyskiego meczu z Rogerem, który to jest przecież 20-krotnym triumfatorem turniejów wielkoszlemowych (w tym 8-krotnym zwycięzcą Wimbledonu). Przebieg pojedynku mógł niektórych zaskoczyć, bowiem Kate radziła sobie na korcie całkiem nieźle. Przy okazji poprosiła wieloletniego lidera rankingu ATP o udzielenie kilku wskazówek dotyczących serwisu.

Tymczasem White, który porównywany jest do Federera, to były oficer Royal Marines. Służył w Afganistanie w 2009 roku. W 2020 roku przeszedł do historii, stając się pierwszym komandosem Royal Marines zajmującym stanowisko Giermka Królowej. Służył Elżbiecie II aż do jej śmierci we wrześniu 2022 roku.

Księżna Kate i Roger Federer na Wimbledonie / ADRIAN DENNIS / AFP