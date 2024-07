Od lat wiadomo członkowie Brytyjskiej Rodziny Królewskiej są wielkimi fanami sportu. Królowa Elżbieta II za życia uwielbiała jazdę konną , którą uprawiała nawet będąc już w bardziej podeszłym wieku. Jej syn król Karol III , który jest obecnie głową państwa, słynie z kolei z zamiłowania do polo i krykieta . Sport obojętny nie jest także jego potomkom - książę William mocno interesuje się futbolem , a jego ulubioną drużyną jest Aston Villa . Książę Harry z kolei bacznie obserwuje poczynania najpopularniejszych klubów koszykarskich , wielokrotnie widywany był nawet na meczach NBA wraz ze swoją małżonką, Meghan Markle .

Sport obojętny nie jest także księżnej Kate. Żona następcy tronu jest ogromną fanką tenisa, a od kilku już lat pełni zaszczytną funkcję patronki All England Tennis and Croquet Club. Członkini Brytyjskiej Rodziny Królewskiej co roku zasiada w loży królewskiej podczas Wimbledonu, a pod koniec wielkoszlemowego turnieju wręcza trofea triumfatorom imprezy. W tym roku jednak obecność księżnej Walii na tenisowej imprezie w dzielnicy Londynu stoi pod znakiem zapytania. Wszystko ze względu na problemy zdrowotne kobiety, u której kilka miesięcy temu zdiagnozowano nowotwór .