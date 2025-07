Księżna Kate od lat zachwyca na Wimbledonie. Swoimi strojami wyznacza trendy

Księżna Kate od wielu już lat pełni zaszczytną funkcję patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club i co roku wręcza wielkoszlemowe trofea nowym mistrzom Wimbledonu. Przy okazji członkini brytyjskiej rodziny królewskiej zachwyca coraz to bardziej imponującymi i dobrze przemyślanymi stylizacjami. Swoimi strojami w ostatnich latach wyznaczała modowe trendy na tenisowych kortach.