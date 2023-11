W książęcych obowiązkach Kate i Williama ważne miejsce zajmuje... sport. Żona następcy brytyjskiego tronu od lat jest patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) i to z jej rąk tenisistki oraz tenisiści odbierają trofea za triumf w Wimbledonie. Prywatnie sama uwielbia grę na korcie i kiedy tylko ma okazję, szlifuje swoje tenisowe umiejętności. Miała okazję zaprezentować próbkę możliwości w czerwcu, w trakcie krótkiej wymiany piłek z Rogerem Federerem .