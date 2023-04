To nie pierwszy raz, gdy następca brytyjskiego tronu musiał mierzyć się z krytyką. Podobnie było niedawno, po wizycie w ośrodku Walis Air Ambulance Charity w Aberavon. W trakcie spotkania on i Kate postanowili... stoczyć ze sobą pojedynek. Wskoczyli na rowery spinningowe, a zdjęcia obiegły sieć . Część internautów wypomniała wówczas parze - ich zdaniem - nieodpowiedni do sportowej aktywności strój .

Sportowe zacięcie Kate i Williama. Internauci komentują: "Czy to była pokazówka?"

Burza po publikacji nagrania z Kate i Williamem. "Kolejna PR-owa akcja"

Ostrzej zrobiło się po udostępnieniu nagrania zarejestrowanego już po odwiedzinach u ratowników. Pokazano z pozoru zwykłą scenkę, w której książęca para udała się do foodtrucka, by kupić pizzę. Wypomniano Kate i Williamowi brak autentyczności i granie pod publiczkę. "To taki cringe. Mało autentyczne", "Mam nadzieję, że chociaż za to zapłacili. Mam wrażenie, że bogaci dostają najwięcej gratisów", "O, patrzcie. W końcu coś kupują. Jak zwykły śmiertelnik", "Co za normalna, niezaaranżowana sytuacja", "A zapłacili? Kolejna PR-owa akcja", "Wydaje się, że ich codzienność polega na udawaniu i pokazywaniu się przez kilka godzin. Czy to dla nich zabawa? Jakaś gra, w której udają, że są pracującymi ludźmi?", "Eksperci w marketingu" - podsumowują komentujący.