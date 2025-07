Księżna Kate była za to chwalona, tenis to jej pasja. Zaraziła nią swoją córkę

" Charlotte zawsze kochała tenis, a mama Kate zabrała ją do Hurlingham, kiedy była jeszcze mała, żeby tam grać w tenisa. Tenis to wielka sprawa rodzinna dla obu stron " - opowiadała w rozmowie z brytyjskim "The Sun" ekspertka od brytyjskiej rodziny królewskiej, Ingrid Seward.

Charlotte przyniosła piłki do podpisania na osobiste spotkanie z Jannikiem Sinnerem. Okazało się, że włoski tenisista miał okazję do tego, by zamienić z młodzieżą kilka słów. Przyznał, że sam nie wiedział na początku, co powiedzieć, więc ostatecznie zapytał o to, z jakich rakiet tenisowych korzystają najmłodsi członkowie rodziny królewskiej.