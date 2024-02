Od lat Anna Lewandowska rozwija swoje liczne biznesy i w ten sposób nie tylko zarabia duże pieniądze, ale też spełnia się i promuje zdrowy styl życia. Ma firmy z naturalnymi kosmetykami, suplementami, zdrową żywnością, oprócz tego prowadzi sesje treningowe, a już wkrótce rusza na podbój Barcelony. Przed kilkoma tygodniami oficjalnie potwierdziła w hiszpańskiej prasie, że planuje otworzyć nowy punkt sygnowany swoim nazwiskiem.

"Chcę otworzyć siłownię i szkołę tańca w Barcelonie. Nie mogę się doczekać, aż to się stanie! Ciągle myślę o tym, co mogę zrobić, a mój zespół zawsze śmieje się ze mnie, że jestem taką aktywną osobą" - cieszyła się, cytowana przez "Mundu Deportivo".



Taniec szybko stał się moją nową pasją. Dla mnie to przede wszystkim sposób na relaks i uwolnienie emocji. Postanowiłam wprowadzić bachatę do mojej aplikacji ~ - dodawała.

To nie wszystko. "Lewa" nie ukrywa, że w pewnym momencie chciałaby mocniej zaangażować w swoje biznesy męża . "Kiedyś powiedziałam Robertowi, że ja sobie tutaj swoje robię, i kiedyś zobaczy, jeszcze przygotuję dla niego miejsce, jak skończy z piłką. I tak trochę to było powiedziane pół żartem, pół serio, ale myślę, że kiedyś stanie się tak, że to Robert będzie latał na spotkania z jakimiś biznesmenami i opowiadał o naszych markach. A ja będę miała wtedy bardzo dużą satysfakcję" - zdradziła w książce "Imperium Lewandowska".

Już wcześniej piłkarz reprezentacji Polski i Barcelony publicznie promował jeden z jej interesów, przyjmując propozycję ambasadorstwa cateringu SuperMenu by Anna Lewandowska. Diety oferowane przez jego żonę funkcjonują na rynku od dłuższego czasu, a teraz za ich ocenę zabrał się popularny youtuber Książulo.

Gol Roberta Lewandowskiego w meczu Barcelona - Osasuna. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Książulo przetestował catering Anny Lewandowskiej. Są konkretne wnioski. Jaka ocena?

We wstępie testu cateringu Anny Lewandowskiej Książulo wyjaśnił, że cena torby z pięcioma posiłkami na cały dzień to koszt 65 złotych. "Nie najdrożej i widzisz, to jest takie dosyć zagadkowe, bo tak samo jak z tą dietą od Magdy Gessler, też nie była najdroższa" - nie krył lekkiego zaskoczenia.

Na pierwszy ogień do oceny trafiło śniadanie: owsianka z daktylowo-migdałową polewą. "Smakuje trochę jak serek czekoladowy, ale jednak czuć, że jest odchudzone. Bardzo mleczne (...). Łagodne takie, delikatne. Całkiem niezłe. (...) Z tą konfiturką tutaj, to kozaczek. Dobre, duża porcja. Myślę, że jak najbardziej na plus" - chwalił.

Zaraz później przyszedł czas na drugie śniadanie. Zaserwowano sałatkę z ogórkami i papryką, kukurydzą oraz serem kozim. I tu było nieco gorzej. "To jako dodatek by było dobre. (...) Jest takie stricte do zapchania się warzywami. Ale rozumiem, że jeśli tutaj jest taki posiłek z raczej oszczędzonymi kaloriami, to gdzieś indziej jest to odbite. A po tych pojemniczkach nie wygląda na to. (...) Bardziej sałatkę bez tego sosu bym może zjadł. I z pokrojoną fetą" - stwierdził Wojek.

Szkoda, że schody zaczynają się już przy drugim posiłku tutaj. (...) Wydaje mi się to za puste, niekompletne na posiłek jeden ~ - dorzucił Książulo, nie ukrywając, że nie jest za bardzo zadowolony z tej propozycji od Anny Lewandowskiej, ostatecznie zgadzając się - z bólem serca - na przyznanie pół punktu.

Na obiad dostarczono szynkę wieprzową w sosie własnym z ziemniakami i buraczkami. Danie poprawiło nieco notowania "Lewej". "Jest to bardzo smaczny obiadek. Porcja nie jest jakaś duża, biorąc pod uwagę, że przed chwilą mieliśmy sałatę. Ale jest to smaczne" - powiedział Książulo, a Wojek się z nim zgodził.

Na podwieczorek panowie spróbowali czekoladowych ciastek, które to zostały wcześniej lekko podgrzane. Deser nie skradł ich serc. "Spodziewałem się czegoś lepszego, że w środku będzie wilgotna masa, lekko ciągnąca się. To jest trochę suche" - mówił trochę rozczarowany Książulo, ale mimo wszystko przyznał punkt.

Na koniec nadeszła pora na kolację: pastę z pieczarek i słonecznika z pieczywem żytnim. Danie ocenione zostało jako smaczne. "Myślę, że na kolację całkiem niezłe rozwiązanie. Pasty jest odpowiednia ilość" - padło na wizji. Ostatecznie catering Anny Lewandowskiej zebrał wysoką notę 4,5 na 5 możliwych punktów.

Anna Lewandowska / Piętka Mieszko / AKPA

Anna Lewandowska na meczu Barcelony / Urbanandsport/NurPhoto / AFP